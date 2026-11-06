La ciencia revela por qué tu cerebro te engaña con el famoso "déjà vu" (y no, no es una vida pasada)

¿Te pasó que caminas por un lugar totalmente desconocido y, de repente, sientes con terrorífica certeza: "Yo ya viví este momento antes"? Respira hondo. No tienes superpoderes, no es una premonición y mucho menos un recuerdo de tu vida pasada en el antiguo Egipto. Es tu propio cerebro haciendo cortocircuito.

La ciencia ha revelado el misterio de ese fugaz escalofrío que experimenta el 74 % de las personas sanas en todo el mundo. Prepárate para entender qué pasa realmente en tu cabeza cuando el universo de tu memoria parece dar un salto en el tiempo.

¿Qué es lo que pasa ahí dentro? (El gran fallo de Matrix)

Para entender este fenómeno, imagina que tu cerebro funciona con dos equipos de oficina:

El equipo de "Me suena": Es el que te grita al instante "¡Ey, esto ya lo he visto!". El equipo de "Archivos y detalles": Es el que busca en la base de datos el lugar, la fecha exacta y la compañía de ese recuerdo.

El déjà vu ocurre cuando el primer equipo se desboca y manda la señal de familiaridad sin que el segundo encuentre ningún recuerdo real al que asociarla. Es un divertido (y desconcertante) desajuste entre lo que percibes y lo que recuerdas que dura apenas unos segundos, según publica el portal Tua Saude.

Pero aquí viene lo más fascinante: tu cerebro se da cuenta de su propio error. Mediante resonancias magnéticas, los científicos han descubierto que las regiones frontales de la mente se activan de inmediato para resolver este conflicto. En otras palabras, el déjà vu es la prueba de que tu cerebro tiene un sistema de control de calidad interno que revisa sus propios archivos y te dice: "Oye, sé que esto se siente familiar, pero aquí hay gato encerrado".

¿Por qué te pasa más que a otras personas?

si eres joven, viajas mucho y últimamente estás muy estresado o duermes mal, seguro que experimentas esto más seguido. La ciencia apunta a varios culpables directos de que este "glitch" se active con frecuencia:

La edad de oro del glitch: Es mucho más común entre los 15 y los 25 años , y va disminuyendo a medida que envejecemos.

Viajeros frecuentes: Moverse de un lado a otro estimula la percepción de entornos nuevos, disparando la chispa del lóbulo temporal.

El combo destructor: El cansancio, el estrés, la ansiedad y recordar los sueños con facilidad altera la sincronía perfecta entre tus áreas visuales y de memoria. ¡Tu cerebro fatigado confunde la novedad con la repetición!

Una infografía explica la relación entre el déjà vu, el porcentaje de personas que lo experimentan y el lóbulo temporal del cerebro. Foto: Tua Saude.

¿Cuándo deberías preocuparte?

Para la gran mayoría de la población, el déjà vu es solo una curiosidad neurológica inofensiva. Sin embargo, cuando la broma del cerebro se pasa de la raya, hay que prestar atención.

Si la alteración de la percepción se repite de forma extraña (varias veces por semana) y viene acompañada de otras señales, podría tratarse de una crisis focal del lóbulo temporal. Acude al neurólogo si notas:

Olores o sabores extraños antes o durante el episodio.

Desconexión repentina, mirada fija o movimientos repetitivos de manos y boca.

Confusión o lagunas de memoria justo después.

Esa clásica molestia en el estómago que trepa hacia el pecho.

Así que la próxima vez que sientas que el tiempo se repite, no busques señales místicas. Simplemente son tu hipocampo, tu amígdala y tu corteza prefrontal jugando a las escondidas en tiempo real.

Nota: Este contenido es meramente informativo. Si experimentas episodios muy frecuentes o acompañados de otros síntomas extraños, no dudes en consultar con un especialista.