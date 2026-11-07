La muerte continúa siendo uno de los mayores misterios de la humanidad, especialmente por los relatos de quienes aseguran haber estado al borde de perder la vida. Aunque la imagen de una luz brillante al final de un túnel suele repetirse en estas experiencias, no todos describen lo mismo. Un estudio que analizó los dibujos de 50 personas encontró diferencias en los escenarios que recordaban y, sobre todo, en los colores que utilizaron para representarlos. Estos resultados despertaron el interés de los investigadores y reabrieron el debate sobre qué podría experimentar el cerebro cuando se encuentra en situaciones extremas y qué hay más allá de la vida.

Entre los testimonios más conocidos está el de quienes describen una sensación de paz, la impresión de abandonar su propio cuerpo o el recorrido por un túnel oscuro que termina en una luz intensa. Estas experiencias cercanas a la muerte (ECM) también fueron recopiladas por el médico psiquiatra y filósofo estadounidense Raymond Moody en su libro Life After Life, publicado en 1975, donde reunió numerosos relatos de personas que aseguraban haber estado clínicamente muertas o muy cerca de morir.

Ahora, una investigación propone observar estas experiencias desde otra perspectiva: los dibujos. En lugar de limitarse a escuchar los testimonios, los investigadores pidieron a 50 personas que representaran visualmente los espacios que recordaban haber encontrado durante sus experiencias cercanas a la muerte.

El trabajo fue encabezado por France Lerner, investigadora en neurofenomenología de la Universidad de Haifa, en Israel, junto con sus colaboradores. El objetivo era identificar características de estas experiencias que posiblemente pasan desapercibidas cuando las personas intentan explicarlas únicamente con palabras.

Para realizar el estudio, los participantes reconstruyeron sus recuerdos durante sesiones guiadas y utilizaron un catálogo de pictogramas geométricos que les permitió representar las formas y los espacios que habían experimentado.

Los investigadores identificaron cuatro categorías principales: espacios cónicos, similares a un túnel; espacios anchos y curvos, parecidos a arcos; superficies más planas con curvas suaves; y espacios envolventes que parecían rodear completamente a la persona, como el interior de una esfera o un óvalo.

Sin embargo, el hallazgo que más llamó la atención no estuvo en las formas, sino en los colores.

El detalle que cambió la interpretación de los dibujos

Al comparar las representaciones, los investigadores encontraron una diferencia marcada entre los espacios estrechos y los más amplios. De los 28 espacios cónicos reconstruidos, 22 eran acromáticos, es decir, sus participantes los recordaban en negro, blanco, gris o tonos claros, sin un color definido.

En cambio, de los 31 espacios anchos y curvos, 27 fueron descritos mediante colores.

Esta diferencia llamó la atención porque muestra que los recuerdos de las experiencias cercanas a la muerte no parecen presentar las mismas características visuales. Los espacios parecidos a túneles estaban asociados principalmente con la ausencia de color, mientras que los ambientes más abiertos y envolventes aparecían con mayor frecuencia en tonos coloridos.

Los resultados ofrecen nuevas pistas para estudiar cómo funciona la percepción humana en situaciones extremas, aunque no permiten determinar qué ocurre después de la muerte ni confirmar que las experiencias descritas correspondan a una realidad externa.

¿Por qué algunas personas ven túneles oscuros?

Una de las posibles explicaciones planteadas por Lerner y su equipo está relacionada con la falta de oxígeno en la retina o en el cerebro. Según esta hipótesis, cuando disminuye el suministro de oxígeno, el campo visual puede restringirse y producir una percepción similar a la de un túnel.

La ausencia de colores también podría tener una explicación relacionada con el funcionamiento habitual de los ojos. En condiciones de poca luz, la visión humana pierde parte de su capacidad para distinguir colores, porque las células encargadas de percibir la luminosidad en ambientes oscuros adquieren un papel más importante.

Por otra parte, los espacios amplios y llenos de color presentan algunas similitudes con el llamado efecto Ganzfeld. Este fenómeno ocurre cuando una persona se encuentra ante un campo visual uniforme y sin cambios, lo que puede provocar alteraciones perceptivas e incluso alucinaciones.

Los investigadores consideran que estas semejanzas pueden ayudar a comprender algunos aspectos de las experiencias cercanas a la muerte. No obstante, no significan que se haya demostrado que la falta de oxígeno o el efecto Ganzfeld sean responsables de todos los relatos recogidos.

Un misterio que todavía no tiene respuesta

El estudio vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que ha acompañado a la humanidad durante siglos: ¿qué sucede cuando estamos al límite de la vida?

Aunque la imagen de la luz al final del túnel sigue siendo una de las experiencias más conocidas, los dibujos de los 50 participantes muestran que existen otras formas de recordar esos momentos. Las diferencias entre espacios oscuros y ambientes llenos de color abren nuevas posibilidades para investigar cómo el cerebro procesa las imágenes y las sensaciones en condiciones extremas.

Por ahora, la ciencia no tiene una respuesta definitiva sobre qué hay después de la muerte. Lo que sí plantea esta investigación es que, para comprender mejor estas experiencias, escuchar los testimonios podría no ser suficiente: también es necesario observar cómo las personas representan aquello que aseguran haber vivido.