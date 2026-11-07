¿Duende o mito? Captan extraña figura y aseguran que es un duende

Un grupo de pobladores de la provincia argentina de Tucumán registró recientemente a una enigmática figura oscura que se desplazaba con rapidez entre la vegetación de un camino rural, de acuerdo a la información del portal Crónica.

La secuencia audiovisual, difundida a través de la plataforma TikTok, superó las 600 mil reproducciones y reavivó los tradicionales debates sobre mitos locales.

Las opiniones en el espacio virtual se dividieron rápidamente entre quienes atribuyen el avistamiento a un duende, el Pombero o incluso al temido Ucumar.

Mientras algunos internautas aseguran haber presenciado fenómenos similares en el norte del país, otros sectores mantienen el escepticismo ante la breve filmación.

Las creencias populares del Litoral y del norte argentino guardan profundas diferencias en cuanto a las características y los hábitats de estos seres mitológicos.

El duende suele relacionarse con travesuras domésticas, el Pombero protege la naturaleza y el Ucumar se asocia con zonas boscosas de gran espesura.

Estas narraciones forman parte central del imaginario colectivo de la región y continúan transmitiéndose de generación en generación en las comunidades rurales. Aunque la ciencia no valida la existencia de estas entidades, los testimonios populares sostienen firmemente su vigencia en el día a día.