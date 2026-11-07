La Fiscalía de Japón acusó a Daisuke Matsuzaki de allanamiento y robo tras ingresar furtivamente a más de 30 instituciones educativas de la prefectura de Toyama para sustraer pertenencias de las alumnas, de acuerdo a lo que informó el portal RT.

"Al principio estaba conmocionada y sorprendida, pero con el paso del tiempo, cuando pienso que alguien desconocido identificó mi casillero, lo abrió y se lo llevó, me da asco: podría ser alguien de afuera, o podría ser un estudiante, o tal vez incluso un maestro, y pensar en eso me da mucho miedo", declaró una de las estudiantes afectadas tras sufrir la pérdida de sus calzados.

El acusado seleccionaba previamente a sus víctimas por medio de transmisiones televisivas o publicaciones en internet que destacaban los logros deportivos y académicos de las jóvenes.

Durante el allanamiento a la vivienda del sospechoso, las fuerzas de seguridad descubrieron un botín integrado por 451 plantillas de calzado escolar.

Confesión del acusado y cargos judiciales

Matsuzaki confesó ante los investigadores que su hábito delictivo comenzó en su época de estudiante de secundaria, intensificando sus incursiones nocturnas durante los últimos dos años.

El hombre de 35 años permanece bajo custodia policial mientras la justicia procesa formalmente las denuncias presentadas por más de una docena de planteles afectados.