WhatsApp está llenando tu celular: cómo encontrar y eliminar archivos que ocupan espacio

WhatsApp puede ocupar cada vez más espacio en el celular, incluso cuando el usuario no tiene demasiadas conversaciones o acostumbra borrar mensajes. Esto ocurre porque la aplicación almacena fotografías, videos, audios, documentos y datos temporales que se acumulan con el uso diario.

Parte de ese contenido no siempre resulta fácil de identificar a primera vista. Sin embargo, antes de buscar carpetas ocultas o eliminar archivos manualmente, conviene revisar las herramientas oficiales de administración de almacenamiento, que permiten identificar qué conversaciones y elementos consumen más memoria.

La limpieza debe realizarse con cuidado: no todos los archivos residuales son innecesarios y borrar una copia de seguridad sin tener otro respaldo puede provocar la pérdida de conversaciones.

Entre los principales elementos que pueden llenar la memoria del teléfono están:

Caché: datos temporales que ayudan a la aplicación a funcionar con mayor rapidez. En Android, puede borrarse desde los ajustes del sistema.

Fotos y videos : archivos recibidos o enviados que permanecen almacenados en el dispositivo.

Audios y documentos: notas de voz, archivos PDF y otros contenidos compartidos en chats y grupos.

Archivos duplicados: algunas fotografías o videos pueden tener más de una copia en el teléfono, por ejemplo, en la galería y en las carpetas de WhatsApp.

Copias de seguridad: respaldos del historial de conversaciones que requieren espacio de almacenamiento, especialmente en el dispositivo o en la nube.

Imagen captura RR.SS.

WhatsApp permite identificar archivos grandes y contenidos reenviados muchas veces para que el usuario decida cuáles conservar y cuáles eliminar.

¿Cómo liberar espacio de WhatsApp en Android?

Los usuarios de Android cuentan con varias alternativas para recuperar almacenamiento sin necesidad de desinstalar la aplicación.

1. Borrar la memoria caché

Ingresar a los Ajustes del teléfono.

Seleccionar Aplicaciones.

Buscar y abrir WhatsApp.

Entrar en Almacenamiento o Almacenamiento y caché.

Presionar Borrar caché.

2. Revisar los archivos multimedia

Desde WhatsApp:

Abrir la aplicación y entrar en Ajustes.

Seleccionar Almacenamiento y datos.

Ingresar en Administrar almacenamiento.

Revisar los archivos de mayor tamaño y los elementos reenviados muchas veces.

Seleccionar únicamente los contenidos que ya no se necesitan y eliminarlos.

Imagen captura RR.SS.

También se puede ingresar a cada conversación y revisar cuánto espacio ocupan sus archivos multimedia.

3. ¿Conviene eliminar y reinstalar WhatsApp?

Desinstalar y reinstalar WhatsApp puede ayudar a recuperar espacio en determinadas circunstancias, pero no debe ser el primer recurso.

Antes de hacerlo, es indispensable comprobar que existe una copia de seguridad reciente y completa en iCloud. Para verificarla:

Abrir WhatsApp.

Entrar en Configuración.

Seleccionar Chats.

Presionar Copia de seguridad.

Comprobar la fecha y el tamaño del último respaldo.