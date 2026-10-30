¿Discusiones por los hijos? Una aplicación con IA busca evitar peleas entre padres separados

Una aplicación desarrollada con inteligencia artificial busca reducir los conflictos entre padres separados y mejorar la comunicación sobre la crianza de sus hijos. La herramienta analiza los mensajes antes de que sean enviados, identifica expresiones que pueden generar discusiones y propone alternativas para transmitir los reclamos de manera más respetuosa.

La iniciativa fue creada por María Laura Lucchini, titular del Juzgado Familiar N.º 9 de Morón, Argentina, a partir de los conflictos que observa en las audiencias judiciales. La magistrada busca que las diferencias entre los progenitores no terminen afectando a los niños y adolescentes.

El proyecto surgió al observar que muchas disputas familiares se originan en situaciones cotidianas, como los horarios de visita, la entrega de los hijos, la ropa o las decisiones relacionadas con su cuidado, según Infobae.

“¿Cómo se los puede ayudar?”, fue la pregunta que impulsó el desarrollo de esta herramienta, ante las dificultades económicas de muchas familias para acceder a terapia parental o acompañamiento psicológico.

¿Cómo funciona la aplicación?

La plataforma fue diseñada como un sistema de mensajería exclusivo para los progenitores. A diferencia de WhatsApp, incorpora una inteligencia artificial que revisa el contenido antes de enviarlo.

Cuando detecta insultos, expresiones agresivas o frases que podrían intensificar una discusión, alerta al usuario y propone una redacción alternativa. El objetivo es mantener el reclamo, pero cambiar el tono y centrar la conversación en las necesidades de los hijos.

Por ejemplo, si un padre reclama que recibió a sus hijos con la ropa sucia y acompaña el mensaje con insultos hacia la madre, la aplicación puede sugerir una formulación más respetuosa que se enfoque en el problema concreto.

La herramienta no elimina el mensaje original ni obliga a aceptar la sugerencia. Cada usuario puede decidir si utiliza la alternativa propuesta o envía el texto tal como lo escribió.

Los mensajes podrán utilizarse como prueba judicial

Otra de las características de la plataforma es que conserva los intercambios sin posibilidad de modificarlos después de su envío.

El sistema registra el mensaje original, la propuesta de la inteligencia artificial y la versión finalmente enviada. Además, permite exportar las conversaciones en formato PDF para incorporarlas, si fuera necesario, a un expediente judicial digital.

La jueza explicó que esta función busca evitar que los diálogos sean alterados y facilitar la revisión de los intercambios cuando existan disputas relacionadas con horarios, traslados o responsabilidades parentales.

Lucchini desarrolló el proyecto con apoyo técnico del ingeniero en software Pablo Cabezas y en el marco de su formación académica en inteligencia artificial, innovación y liderazgo, que realiza en la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Champagnat.

La magistrada también indicó que se establecieron medidas para proteger la privacidad de las familias. Según explicó, las conversaciones no serán utilizadas para alimentar ni entrenar sistemas de inteligencia artificial.