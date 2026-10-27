WhatsApp: así puedes ocultar tus chats privados con un código secreto

WhatsApp cuenta con una función que permite ocultar por completo la carpeta de conversaciones bloqueadas, sin necesidad de borrar los mensajes. Se trata del código secreto, una herramienta que refuerza la privacidad y evita que otras personas identifiquen fácilmente los chats que el usuario desea mantener ocultos.

A diferencia del bloqueo tradicional con huella dactilar o reconocimiento facial, esta opción hace desaparecer la carpeta “Chats bloqueados” de la pantalla principal de la aplicación, según el portal Infobae y El Confidencial,

La función permite crear una contraseña personalizada que puede incluir palabras, números, símbolos o incluso un emoji. Una vez activada, la carpeta de conversaciones bloqueadas solo vuelve a aparecer cuando el usuario escribe el código exacto en la barra de búsqueda de WhatsApp. De esta manera, las conversaciones permanecen ocultas de la lista principal, aunque es necesario configurar previamente el bloqueo de chats.

Paso a paso para ocultar tus conversaciones

Para activar esta función, sigue estos pasos:

Abre WhatsApp e ingresa al chat que deseas ocultar. Toca el nombre del contacto o grupo y selecciona “Bloqueo de chats”. Activa el bloqueo mediante huella dactilar, reconocimiento facial o el método disponible en tu dispositivo. Regresa a la pantalla principal e ingresa a la carpeta “Chats bloqueados”. Abre el menú de los tres puntos y selecciona “Ajustes para el bloqueo de chats”. Entra en “Código secreto” y configura una contraseña. Activa la opción “Ocultar chats bloqueados”.

Con estos pasos, la carpeta desaparecerá de la pantalla principal.

¿Cómo volver a encontrar los chats ocultos?

Para acceder nuevamente a las conversaciones, abre WhatsApp y toca la barra de búsqueda, identificada con el ícono de lupa. Después, escribe el código secreto configurado, respetando los caracteres elegidos.

La carpeta de chats bloqueados aparecerá entre los resultados y podrás ingresar a ella. Al salir, volverá a ocultarse automáticamente. El código secreto puede ser útil para mantener conversaciones privadas, proteger información compartida por mensajes o evitar que otras personas descubran la organización de una sorpresa o un viaje.

Sin embargo, la herramienta está diseñada para reforzar la privacidad de los chats y no debe confundirse con la eliminación de conversaciones: los mensajes permanecen guardados, pero su acceso queda restringido mediante el sistema de bloqueo.