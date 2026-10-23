¿Alguien espía tu WhatsApp? Así puedes descubrirlo y cerrar el acceso

WhatsApp permite utilizar una misma cuenta en varios dispositivos, como computadoras, tablets y otros teléfonos. Sin embargo, mantener sesiones abiertas en equipos ajenos o desconocidos puede poner en riesgo la privacidad de los mensajes y facilitar posibles estafas.

La manera más directa de revisar qué equipos están conectados a una cuenta es ingresar a la sección “Dispositivos vinculados”, donde aparece una lista de las sesiones asociadas a WhatsApp.

También existen otras señales que pueden generar sospechas, como mensajes enviados que el usuario no escribió, cambios inesperados en la información del perfil o notificaciones sobre intentos de registro que no fueron solicitados.

Paso a paso para cerrar una sesión desconocida

Si se detecta un dispositivo sospechoso, no es necesario tener acceso físico a ese equipo. La desconexión puede realizarse desde el propio teléfono.

Los pasos son los siguientes:

Abrir WhatsApp en el celular. Ingresar a “Dispositivos vinculados”. Seleccionar el equipo o la sesión que genera sospechas. Tocar “Cerrar sesión” y confirmar la acción si la aplicación lo solicita.

Después de completar el procedimiento, el dispositivo seleccionado perderá el acceso a la cuenta mediante esa sesión. Esta opción también resulta útil para desconectar WhatsApp Web de una computadora compartida en la que se olvidó cerrar la sesión.

Qué hacer si te robaron la cuenta de WhatsApp

Si WhatsApp indica que el número de teléfono fue registrado en otro dispositivo y el usuario perdió el acceso, es necesario volver a registrar el número para recuperar la cuenta.

Para hacerlo, se debe abrir la aplicación, ingresar el número telefónico con el código de país correspondiente y completar la verificación mediante el código de seis dígitos recibido por SMS o llamada, según las opciones disponibles.

Al completar correctamente el registro, se desconectará a quienes utilizaban la cuenta anterior. Sin embargo, si durante el proceso aparece un PIN de verificación en dos pasos que el usuario no configuró, puede ser necesario esperar siete días para acceder sin ese PIN.

Es fundamental mantener activa la línea telefónica asociada, ya que se necesita recibir el código de verificación. Si también se perdió el control del número o se sospecha de una duplicación de la tarjeta SIM, corresponde contactar a la compañía telefónica.

Cómo reforzar la seguridad después de recuperar la cuenta

Una vez recuperado el acceso, es recomendable volver a revisar los dispositivos vinculados, cerrar cualquier sesión desconocida y activar la verificación en dos pasos para añadir una capa de protección.

Además, si existe la posibilidad de que otra persona haya utilizado la cuenta para enviar mensajes fraudulentos, conviene avisar a familiares y contactos por otro medio para prevenir posibles engaños.

Revisar periódicamente las sesiones abiertas y mantener activas las medidas de seguridad permite reducir el riesgo de accesos no autorizados y proteger la información personal compartida a través de WhatsApp.