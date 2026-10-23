¡Directo de la ciencia ficción! China presenta un robot guardaespaldas experto en kung-fu

Lo que antes parecía exclusivo de las películas de acción se ha vuelto realidad. La firma china Unitree Robotics sorprendió al mundo al presentar el H2-X Kung Fu Legend Guardian, un robot humanoide capaz de ejecutar maniobras acrobáticas, lanzar golpes de artes marciales y realizar complejas tareas de rescate y seguridad física.

La compañía difundió un impresionante video promocional donde la máquina muestra una combinación sin precedentes de agilidad, fuerza y equilibrio. Entre las escenas más impactantes, el robot salta desde una plataforma ubicada a cuatro metros de altura, golpea la carrocería de un automóvil hasta abollarla y logra levantar la parte delantera de un vehículo para liberar a un muñeco en una simulación de emergencia.

Un protector de alto rendimiento

El H2-X ha sido diseñado con un enfoque orientado a la protección personal y la respuesta ante situaciones críticas. En las demostraciones presentadas por la empresa, el humanoide:

Interviene ante agresiones: Se interpone velozmente entre una persona y un supuesto atacante armado con un cuchillo.

Previene atropellamientos: Retira a un peatón de la trayectoria de un vehículo en movimiento.

Asiste en rescates: Ejecuta maniobras de fuerza para mover obstáculos pesados en escenarios de desastre.

Según datos de la compañía, el dispositivo cuenta con una autonomía máxima estimada en ocho horas. Sin embargo, Unitree Robotics no ha precisado cuánto dura la batería al realizar tareas físicas de alta exigencia como saltar, golpear o levantar grandes pesos.

Entre la demostración y la realidad cotidiana

A pesar del impacto visual, existen interrogantes técnicas sobre el desempeño del robot. La empresa aún no ha aclarado si las acciones mostradas en la grabación fueron ejecutadas de forma totalmente autónoma, dirigidas mediante control remoto o si correspondían a secuencias de movimientos previamente programadas.

Asimismo, Unitree Robotics no ha anunciado un precio oficial ni una fecha de salida al mercado, por lo que no está confirmado si el H2-X estará disponible comercialmente como un guardaespaldas para el público general.

Por ahora, este prototipo representa un avance llamativo en el desarrollo de máquinas humanoides capaces de interactuar e intervenir físicamente en entornos complejos. El gran desafío de la industria será transformar estas demostraciones en sistemas 100% seguros y confiables para situaciones reales, donde cualquier fallo podría poner en riesgo vidas humanas.