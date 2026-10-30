¿Imaginas despertar y descubrir que ya no puedes enviar mensajes por WhatsApp? Aunque parezca una situación lejana, los cambios en los requisitos de compatibilidad de la aplicación pueden afectar a quienes todavía utilizan teléfonos antiguos.

La plataforma de mensajería, propiedad de Meta, revisa periódicamente los sistemas operativos que admite para mantener la seguridad y el funcionamiento de sus servicios.

De acuerdo con el Centro de Ayuda oficial de WhatsApp, desde el 8 de septiembre de 2026 los teléfonos Android deben contar con la versión 6.0 o posterior. En el caso de los iPhone, el requisito cambiará el 30 de noviembre: será necesario tener iOS 15.5 o una versión más reciente.

¿Qué celulares podrían quedarse sin WhatsApp?

No basta con conocer la marca o el modelo para saber si un teléfono perderá el acceso a la aplicación. Lo determinante es la versión del sistema operativo y si el dispositivo puede actualizarse.

Entre los teléfonos antiguos que podrían presentar problemas de compatibilidad se encuentran los siguientes:

Samsung

Galaxy S3.

Galaxy S4 Mini.

Galaxy Note 2.

Galaxy Core.

Galaxy Trend.

Galaxy Ace 4.

Motorola

Moto G de primera generación.

Moto E de primera generación.

Droid Razr HD.

LG

Optimus G.

Optimus L5.

Optimus L7.

Optimus F7.

Lucid 2.

Nexus 4.

G2 Mini.

Imagen de referencia captura RR.SS.

Sony

Xperia Z.

Xperia SP.

Xperia Z1.

Huawei y HTC

Huawei Ascend Mate.

Huawei Ascend P6 S.

HTC Desire 500.

Apple

iPhone 4s.

iPhone 5.

iPhone 5c.

iPhone 5s.

iPhone 6.

iPhone 6 Plus.

Importante: esta es una lista orientativa de modelos antiguos, no una lista oficial de teléfonos que dejarán de funcionar específicamente el 1 de noviembre de 2026. Algunos de estos equipos ya no cumplen los requisitos de WhatsApp desde hace tiempo. Para determinar si un teléfono puede seguir utilizando la aplicación, es necesario comprobar su sistema operativo.

En los teléfonos Android, desde el 8 de septiembre de 2026, WhatsApp requiere Android 6.0 o una versión posterior. Los dispositivos que permanezcan en Android 5.0 o 5.1 y no puedan actualizarse ya no cumplen los requisitos mínimos de compatibilidad.

Por eso, si tienes un celular antiguo, no te apresures a comprar uno nuevo. Primero revisa qué versión de Android tiene instalada y si existe una actualización disponible.