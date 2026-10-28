WhatsApp prepara una nueva función: así podrás controlar mejor las grandes comunidades

Administrar una comunidad de WhatsApp con cientos de participantes puede convertirse en un verdadero desafío. Revisar cada subgrupo para comprobar quiénes forman parte de él consume tiempo y dificulta el seguimiento de los integrantes.

Para simplificar esta tarea, WhatsApp trabaja en una nueva función denominada «Organizaciones», diseñada para facilitar la gestión interna de las comunidades y ofrecer a sus administradores una visión más clara de sus integrantes.

El medio especializado WaBetaInfo detectó esta herramienta en la versión beta 2.26.43.1 de WhatsApp para Android. Sin embargo, el desarrollo todavía se encuentra en una fase inicial y la función aún no está disponible para los usuarios.

¿CÓMO FUNCIONARÁ 'ORGANIZACIONES'?

La nueva herramienta incorporaría una pantalla desde la que los administradores podrían consultar el número total de integrantes de una comunidad.

Además, incluiría una opción denominada «Ver todo», que permitiría desplegar una lista de los participantes y consultar en qué grupos específicos está cada persona.

De esta manera, los administradores tendrían acceso a información que actualmente deben buscar revisando los distintos subgrupos por separado.

La propuesta apunta a centralizar los datos y simplificar una de las tareas más habituales en comunidades numerosas.

Para quienes gestionan espacios educativos, grupos de trabajo, organizaciones o comunidades temáticas, esta función podría facilitar el control de los participantes y la organización interna.

La función «Organizaciones» no está planteada como un reemplazo de las comunidades, sino como una herramienta adicional para administrarlas.

WhatsApp introdujo las comunidades en 2022 para reunir varios grupos relacionados bajo una misma estructura. Así, una institución, por ejemplo, puede organizar diferentes equipos o áreas dentro de una comunidad común.

La nueva propuesta mantendría ese funcionamiento y añadiría una vista centralizada para consultar información sobre los integrantes.

La función se encuentra en una etapa temprana de desarrollo y todavía no está disponible, ni siquiera para los participantes del programa beta, según el reporte citado.