Un nuevo mundo más allá de Plutón: descubren un posible planeta enano

Astrónomos identificaron un candidato a planeta enano denominado provisionalmente 2026 ED138, ubicado más allá de la órbita de Plutón. El objeto tendría entre 600 y 1.500 kilómetros de diámetro y fue detectado mediante el análisis de datos del Observatorio Vera C. Rubin, en Chile, aunque su clasificación aún debe ser confirmada.

El cuerpo celeste había sido registrado en imágenes desde 2016, pero no fue identificado entonces como un objeto transneptuniano, según información publicada por CNN.

El astrofísico Matthew Holman, del Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian, advirtió que todavía no puede considerarse un planeta enano. “Por el momento, sigue siendo un candidato”, declaró.

A comienzos de 2026, Holman analizó miles de millones de detecciones de objetos móviles registradas por el observatorio. Después de identificar una señal, verificó que no fuera un falso positivo ni un error del programa utilizado.

Posteriormente, trabajó con Mario Jurić, científico principal del Sistema Solar en Rubin y profesor de la Universidad de Washington. El equipo reunió 30 detecciones distribuidas en 20 noches de observación, entre el 4 de marzo y el 11 de julio de 2026.

La revisión de archivos de la Cámara de Energía Oscura permitió encontrar registros anteriores del objeto desde febrero de 2016, además de observaciones realizadas en 2017, 2018, 2019 y 2023. Los investigadores explicaron que su detección fue difícil porque el objeto pasó frente a una región de la Vía Láctea con numerosas estrellas, lo que redujo el contraste de su débil brillo.

Una órbita de 281 años

Los datos difundidos por el Centro de Planetas Menores indican que 2026 ED138 tarda aproximadamente 281 años en completar una vuelta alrededor del Sol.

Su órbita lo lleva a distancias de entre 36,86 y 49,04 unidades astronómicas. Actualmente se encuentra a unas 46 unidades astronómicas del Sol, mientras que su trayectoria presenta una inclinación aproximada de 24,5 grados respecto al plano principal del sistema solar.

Qué falta para confirmar su clasificación

Los científicos deben determinar con mayor precisión su diámetro y establecer si su gravedad es suficiente para darle una forma casi esférica. La estimación actual varía porque el tamaño aparente depende de la cantidad de luz solar que refleja su superficie.

De acuerdo con los criterios de la Unión Astronómica Internacional, un planeta enano debe orbitar el Sol, tener una forma casi redonda por efecto de su propia gravedad y no haber despejado su vecindad orbital de otros objetos de tamaño comparable.

Si cumple estos requisitos, 2026 ED138 podría sumarse a los cinco planetas enanos reconocidos: Ceres, Plutón, Haumea, Makemake y Eris.

Megan Schwamb, profesora de astrofísica de la Universidad Queen’s de Belfast e integrante del equipo de Operaciones del Sistema Solar de Rubin, señaló a CNN que el hallazgo demuestra la capacidad del observatorio para detectar nuevos cuerpos en las regiones exteriores del sistema solar.