¿Buscas trabajo? Google comparte un prompt para mejorar tu currículum

Google compartió una instrucción para utilizar Gemini como apoyo en la elaboración de currículums y mejorar las oportunidades de conseguir empleo.

La herramienta permite transformar apuntes sobre experiencias laborales en descripciones profesionales, destacar habilidades y adaptar la hoja de vida a los requisitos de una oferta de trabajo.

El prompt recomendado por la compañía busca convertir notas originales y sin editar sobre empleos anteriores en cuatro puntos clave de alto impacto.

La instrucción es: “Actúa como un redactor profesional de currículums. Usa mis notas originales y sin editar sobre mi trabajo anterior y conviértelas en cuatro puntos clave de alto impacto para un puesto de ____. Comienza cada punto con un verbo de acción contundente. Mantén un tono ejecutivo, claro y optimizado para sistemas de seguimiento de candidatos (ATS)”.

Con esta indicación, Gemini puede organizar las responsabilidades laborales, destacar los logros más relevantes, sugerir verbos de acción y mejorar la redacción para presentar un perfil profesional más atractivo ante los reclutadores.

También permite adaptar la experiencia a las características del cargo al que se desea postular.

Sin embargo, Google recomienda utilizar estas herramientas con precaución y evitar compartir información confidencial.

Entre los datos que no deberían introducirse figuran números de documentos, direcciones, teléfonos personales, contraseñas, información bancaria, salarios y detalles internos de las empresas. En su lugar, se pueden describir tareas, objetivos alcanzados y habilidades sin revelar datos sensibles.

La inteligencia artificial puede facilitar la elaboración de una hoja de vida, pero la revisión final debe quedar en manos del postulante. Es importante comprobar que las recomendaciones sean correctas y que los logros descritos correspondan a experiencias reales, sin incorporar información inventada.