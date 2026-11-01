La ciberdelincuencia internacional intensificó sus ataques digitales mediante la proliferación de herramientas fraudulentas que prometen proteger la navegación web pero terminan saqueando las finanzas personales. De acuerdo al portal TN, especialistas en seguridad informática advirtieron sobre seis aplicaciones móviles que transforman los dispositivos en servidores proxy clandestinos para interceptar credenciales bancarias y claves personales:

MaskVPN

DewVPN

PaladinVPN

ProxyGate

ShieldVPN

ShineVPN

Estas plataformas engañan a los usuarios disfrazándose de redes privadas legítimas que prometen cifrar el tráfico y ocultar la dirección IP original. Sin embargo, al instalarlas se vulnera la privacidad del teléfono, abriendo una puerta de entrada directa para que piratas informáticos intercepten la información por diversos motivos:

Acceso a través de enlaces peligrosos o archivos de origen dudoso.

Uso de contraseñas débiles y exposición desmedida en redes sociales.

Conexión a redes wifi públicas y falta de mecanismos de protección ante robos.

Medidas urgentes para blindar tus finanzas

La desinstalación inmediata de estos programas representa el primer paso fundamental para detener la exposición y prevenir pérdidas económicas irreversibles. Mantener el sistema operativo actualizado y desconfiar de servicios que prometan seguridad sin respaldo oficial resulta crucial para evitar este tipo de fraudes:

Eliminar de inmediato las seis aplicaciones señaladas del dispositivo.

Usar contraseñas fuertes, únicas y evitar el uso de redes wifi públicas.