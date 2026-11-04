¿Te interesa la inteligencia artificial? Así puedes acceder a un curso gratuito y en línea

La Universidad de Harvard ofrece un curso gratuito y en línea para aprender a desarrollar aplicaciones de inteligencia artificial utilizando Python. La formación incluye proyectos prácticos sobre algoritmos de búsqueda, aprendizaje automático, redes neuronales y modelos de lenguaje.

Se trata de CS50’s Introduction to Artificial Intelligence with Python, un programa dirigido a personas que ya cuentan con conocimientos de programación y buscan profundizar sus habilidades en inteligencia artificial.

Según la información publicada por Harvard, el curso está disponible para estudiantes de cualquier país y puede realizarse a ritmo propio, sin necesidad de asistir a clases presenciales.

¿Qué se aprende en el curso?

El contenido aborda herramientas y conceptos utilizados para desarrollar sistemas capaces de resolver problemas, reconocer patrones y aprender a partir de datos.

Entre los principales temas se encuentran:

Algoritmos de búsqueda y clasificación.

Optimización y aprendizaje automático.

Redes neuronales.

Aprendizaje por refuerzo.

Procesamiento del lenguaje y modelos de lenguaje.

La formación tiene una duración estimada de siete semanas, con una dedicación de entre 10 y 30 horas semanales.

¿Quiénes pueden participar y cómo acceder?

El programa está dirigido a personas con experiencia previa en programación. Harvard recomienda haber completado CS50x o contar con al menos un año de conocimientos de Python.

El acceso al contenido es gratuito mediante la modalidad de auditoría. Sin embargo, quienes deseen obtener el certificado verificado de edX deberán pagar por esa opción. También existe un certificado propio de CS50, sujeto al cumplimiento de los requisitos del curso.

Los interesados pueden ingresar a la plataforma oficial de CS50 y buscar el programa Introduction to Artificial Intelligence with Python para revisar el contenido y las instrucciones de acceso.