¿Cómo sabe Google que está ocurriendo un terremoto? La respuesta está en los sensores de tu celular

Los teléfonos celulares pueden cumplir una función adicional a las comunicaciones habituales: detectar movimientos asociados con terremotos y advertir a sus usuarios antes de que comiencen a sentir el temblor. Google desarrolló un sistema de alertas sísmicas para dispositivos Android que utiliza los sensores incorporados en los equipos y la información recopilada de millones de teléfonos para identificar posibles sismos.

Los terremotos ocurren diariamente en distintas regiones del planeta y millones de personas viven en zonas expuestas a la actividad sísmica. Aunque existen redes especializadas para detectar estos fenómenos, su instalación y funcionamiento requieren infraestructura que puede resultar costosa.

Ante esta situación, Google implementó el Sistema de alertas de sismos de Android, una tecnología que aprovecha los sensores de los teléfonos inteligentes para identificar vibraciones y enviar advertencias a los usuarios que podrían experimentar un movimiento telúrico.

Según explica la compañía, el objetivo es proporcionar información oportuna y ofrecer algunos segundos de anticipación para que las personas puedan adoptar medidas de protección antes de que las ondas sísmicas lleguen a su ubicación.

Cómo detecta Android un terremoto antes de que se sienta el temblor

El funcionamiento comienza con un componente presente en los teléfonos inteligentes: el acelerómetro. Este pequeño sensor permite medir movimientos, cambios de posición y vibraciones del dispositivo.

Cuando un celular permanece quieto, por ejemplo, sobre una mesa, sus sensores pueden registrar movimientos que podrían estar relacionados con un terremoto. De esta manera, el dispositivo funciona como un pequeño instrumento de detección sísmica.

Si el teléfono identifica una vibración compatible con un posible sismo, envía una señal a los servidores de detección de Google junto con información aproximada de su ubicación.

El sistema no depende de la información de un solo dispositivo. Los servidores reúnen las señales procedentes de numerosos teléfonos ubicados en una misma región y analizan los datos para establecer si realmente está ocurriendo un terremoto.

A partir de esa información, la tecnología puede estimar la ubicación del movimiento, su magnitud y las zonas donde podrían sentirse sus efectos.

Google explica que este mecanismo aprovecha una red potencial de más de 2.000 millones de teléfonos Android en uso alrededor del mundo, que pueden funcionar como pequeños sismómetros distribuidos geográficamente.

Por qué la alerta de Google puede llegar antes que las ondas de un terremoto

Una de las características del sistema es que las advertencias pueden llegar antes de que las personas perciban el movimiento sísmico.

Esto ocurre porque las ondas producidas por un terremoto se desplazan a través de la Tierra a velocidades de varios kilómetros por segundo, mientras que las señales digitales pueden transmitirse mucho más rápidamente mediante las redes de comunicaciones.

Cuando los teléfonos cercanos al lugar donde comienza un terremoto registran las primeras vibraciones, el sistema analiza las señales y puede enviar notificaciones a otros dispositivos ubicados en zonas hacia las que se propaga el movimiento.

En determinadas circunstancias, los usuarios podrían recibir una advertencia entre 5 y 45 segundos antes de experimentar las sacudidas, según las referencias complementarias sobre el funcionamiento de esta tecnología.

Sin embargo, ese intervalo no está garantizado. El tiempo disponible depende de factores como la distancia al origen del terremoto, la rapidez de detección, el procesamiento de la información y la conectividad del dispositivo. En algunas situaciones, la alerta puede llegar durante el movimiento o no llegar antes de que comience.

Los tres tipos de alertas sísmicas que pueden aparecer en un celular Android

Google establece tres categorías de notificaciones que dependen de la intensidad del movimiento prevista para cada usuario. De acuerdo con la información oficial suministrada, estas advertencias están diseñadas para terremotos de magnitud 4,5 o superior.

La primera es la alerta de atención, destinada a informar sobre temblores leves. Se dirige a usuarios que podrían experimentar intensidades de 3 o 4 en la escala de intensidad Mercalli modificada, conocida como MMI, siempre que no correspondan notificaciones de mayor urgencia.

Esta advertencia respeta la configuración de volumen, las notificaciones y el modo No interrumpir del dispositivo. Al seleccionarla, el usuario puede consultar información adicional sobre el evento.

La segunda categoría es la alerta de preparación, que busca llamar la atención cuando se prevén sacudidas perceptibles. Está diseñada para usuarios que podrían experimentar una intensidad de 4 en la escala MMI durante un sismo significativo.

En este caso, la notificación puede pasar por alto la configuración de No interrumpir para aumentar las posibilidades de que el usuario reciba el aviso.

La tercera categoría es la alerta de acción, destinada a quienes podrían experimentar movimientos de intensidad 5 o superior en la escala MMI durante un terremoto de magnitud 4,5 o más.

Esta advertencia puede encender la pantalla del teléfono, reproducir un sonido fuerte e ignorar el modo No molestar para llamar la atención del usuario antes de que lleguen las sacudidas.

Qué información muestra Android después de enviar una alerta de sismo

Las notificaciones no se limitan a informar sobre la posible llegada de un terremoto. Cuando el usuario selecciona una alerta, el sistema presenta recomendaciones de seguridad y datos preliminares del movimiento registrado.

Entre los contenidos disponibles se encuentran instrucciones para protegerse durante un terremoto, así como recomendaciones posteriores relacionadas con la revisión de posibles daños y la identificación de riesgos.

También puede mostrarse un mapa con una estimación inicial de la ubicación y magnitud del evento. Estos datos son preliminares y pueden actualizarse conforme se dispone de información adicional.

Además, las personas que hayan sentido un movimiento pueden utilizar la Búsqueda de Google e introducir la expresión 'terremoto cerca de mí' para consultar información sobre la actividad sísmica registrada en su zona.

Cómo funciona la detección de terremotos de Android en Estados Unidos y otros países

El procedimiento de detección no es idéntico en todas las regiones. En California, Washington y Oregón, Estados Unidos, Google trabaja con ShakeAlert, un sistema especializado que utiliza una red de 1.675 sensores sísmicos, según la información proporcionada.

Esta infraestructura analiza las vibraciones para determinar la ubicación y magnitud de los terremotos. Posteriormente, transmite la información al Sistema de alertas de sismos de Android, encargado de distribuir las advertencias a los dispositivos.

Fuera de esos estados, Google utiliza principalmente un modelo de detección colectiva basado en las señales enviadas por los acelerómetros de numerosos teléfonos.

La compañía presenta esta tecnología como una alternativa para ampliar la disponibilidad de advertencias tempranas sin depender exclusivamente de la instalación de nuevas redes de sensores sísmicos.

Fuente: adn.