¿Dónde caerá el telescopio de la NASA? Su trayectoria incluye sectores de Bolivia

El telescopio espacial Neil Gehrels Swift se acerca al final de su recorrido después de casi 22 años en órbita. La NASA prevé que ingrese a la atmósfera terrestre entre la tarde y la noche de este miércoles, aunque todavía existe un amplio margen de incertidumbre sobre el momento y el lugar del reingreso.

El observatorio viaja a unos 7,81 kilómetros por segundo y su trayectoria incluye parte de Sudamérica, entre ellos sectores de Bolivia. Sin embargo, esto no significa que el país sea un destino probable de los restos, ya que la proyección cambia con cada órbita y no permite establecer un punto exacto de impacto, de acuerdo al portal Infobae.

La NASA y la Fuerza Espacial de Estados Unidos actualizan las estimaciones de altura, velocidad y reingreso. Para seguir su recorrido, el público puede consultar plataformas como Orbital Radar y N2YO .

¿Qué pasará con el telescopio?

La mayor parte de la estructura se desintegrará por el calentamiento y la fricción al ingresar a la atmósfera. No obstante, algunos componentes más resistentes podrían sobrevivir y llegar a la superficie terrestre.

El astrofísico Brad Tucker, de la Universidad Nacional de Australia, recordó que cerca del 70% de la superficie del planeta está cubierta por océanos, por lo que existe mayor probabilidad de que los restos caigan al mar. Por su parte, la NASA calcula que el riesgo de que una persona resulte herida es de uno entre 2.100.

El observatorio fue lanzado el 20 de noviembre de 2004 y durante su misión detectó más de 2.000 estallidos de rayos gamma y al menos 1.400 supernovas. Aunque su recorrido orbital está por terminar, sus casi 22 años de información científica permanecerán disponibles para los investigadores.

Si alguien encuentra un objeto que podría ser un fragmento del satélite, la recomendación es no tocarlo ni moverlo y comunicar el hallazgo a las autoridades.