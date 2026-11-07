Durante las décadas de los 80 y 90, Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger protagonizaron una de las rivalidades más recordadas de Hollywood. Ambos eran referentes del cine de acción y estaban dispuestos a competir por convertirse en la principal figura de un género que ganaba cada vez más popularidad.

A sus 80 años, Stallone volvió sobre aquella etapa y contó detalles de cómo comenzó la tensión, las provocaciones que intercambiaron y el momento en que decidieron dejar atrás sus diferencias. Lo hizo durante una entrevista en el pódcast The Rest Is Entertainment, publicada el 6 de noviembre por la revista PEOPLE.

«Éramos muy confrontacionales», reconoció el actor, al explicar que los dos llegaron en un momento en el que buscaban ocupar el mismo espacio dentro de la industria cinematográfica.

Uno de los episodios que marcó el inicio de aquella competencia ocurrió en los Globos de Oro de 1977. Stallone recordó que Schwarzenegger ganó el premio a Mejor Revelación por Stay Hungry, mientras que él terminó celebrando el reconocimiento de Rocky como Mejor Película Dramática.

Según su relato, durante la ceremonia decidió lanzarle flores a su colega como una provocación mientras festejaba el triunfo. «Y así se lanzó el guante y comenzó todo», recordó sobre aquel momento que alimentó la rivalidad.

Con el paso del tiempo, la disputa también se trasladó a sus películas. Mientras Stallone protagonizaba producciones como Rambo, Schwarzenegger encabezaba títulos como Commando. La competencia se reflejaba en producciones cada vez más ambiciosas, con ambos buscando superar las propuestas del otro.

«Un cuchillo más grande, un arma más ruidosa, más muertes, mejores locaciones. Todo seguía elevándose», explicó Stallone al describir cómo intentaban marcar diferencias en la pantalla.

La rivalidad incluso llegó a sus compromisos comerciales. Aunque los dos formaron parte de Planet Hollywood, la cadena de restaurantes temáticos de cine lanzada en 1991, Stallone recordó que evitaban compartir escenarios durante las presentaciones públicas.

EL MOMENTO EN QUE DEJARON ATRÁS SUS DIFERENCIAS

El final de aquella competencia comenzó a tomar forma en 2003, cuando Schwarzenegger anunció su candidatura a gobernador de California. Stallone relató que ambos coincidieron en una tienda de cigarros y aprovechó la ocasión para plantearle que ya no tenía sentido seguir enfrentados.

«Le dije: “Sabes, ya basta. Ya no estamos compitiendo en ninguna película”», recordó.

A partir de entonces, la relación tomó otro rumbo. Los antiguos rivales dejaron atrás las provocaciones y construyeron una amistad. «Ahora somos buenos amigos. Nos hemos vuelto más tranquilos», había expresado Stallone en una conversación con PEOPLE en octubre.

Así, una de las rivalidades más conocidas del cine de acción terminó convirtiéndose en una amistad entre dos de las figuras que marcaron una época en Hollywood.