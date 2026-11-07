Escalofriante revelación: la autopsia de Jesús de Miguel confirmó la causa de su muerte

Se conocieron los primeros resultados de la autopsia de Jesús de Miguel, el futbolista de 30 años que falleció después de sufrir un fuerte golpe en el pecho durante el encuentro entre el CD Tenerife y el FC Andorra, correspondiente a la Segunda División de España.

El informe preliminar, elaborado por especialistas del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Santa Cruz de Tenerife, estableció que la causa de la muerte fue un traumatismo torácico de carácter accidental.

El dictamen ya está en manos de la jueza Esther Juárez Fernández, encargada de la investigación. Sin embargo, todavía están pendientes los análisis toxicológicos y la revisión de los estudios médicos realizados al delantero durante su internación en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

De Miguel ingresó al centro médico el lunes, después de desplomarse en el terreno de juego del estadio Heliodoro Rodríguez López. Pese a la atención recibida, falleció el martes a las 8:00.

Cómo ocurrió el impacto que terminó en tragedia

El episodio se produjo durante los minutos de descuento del partido entre Tenerife y Andorra, que terminó empatado 2-2. De Miguel fue a disputar un balón en la mitad de la cancha, cuando el arquero rival, Jesús Owono, salió a interceptarlo y terminó impactándolo con la rodilla en el pecho.

El árbitro Manuel Ángel Pérez Hernández describió la acción en el acta como una intervención con «fuerza excesiva mientras el balón estaba en disputa». Por esa jugada, el guardameta fue expulsado.

La Justicia también investiga la atención médica

La investigación, a cargo del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional, no se concentra únicamente en las circunstancias del choque. También busca esclarecer cómo fue la asistencia médica que recibió el futbolista sobre el césped y en qué condiciones se realizó su traslado en ambulancia.

Por su parte, el fiscal jefe de Santa Cruz de Tenerife, José Luis Sánchez-Jáuregui, expresó sus dudas sobre la posibilidad de que el caso derive en un proceso penal, al considerar que el impacto se produjo durante una acción propia de la competición deportiva.