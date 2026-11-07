Sporting Santa Cruz fortalece su estructura deportiva con la incorporación de Mauricio Saucedo

Santa Cruz de la Sierra, noviembre de 2026. — Sporting Santa Cruz continúa dando pasos firmes en la consolidación de su proyecto institucional con la incorporación de Mauricio Saucedo como nuevo Secretario Técnico, reafirmando su compromiso de construir una estructura deportiva sólida, profesional y respaldada por personas de reconocida trayectoria en el fútbol boliviano.

Saucedo cuenta con una extensa carrera como futbolista profesional, habiendo defendido las camisetas de importantes clubes bolivianos como Bolívar, Oriente Petrolero, The Strongest, San José, Universitario de Sucre, Blooming y Wilstermann, entre otros. Su trayectoria también incluye experiencias internacionales en Ucrania, Portugal y Brasil, además de haber representado a la Selección Boliviana.

A lo largo de su carrera conquistó múltiples títulos nacionales, acumulando una valiosa experiencia en el fútbol de alto rendimiento, tanto dentro como fuera del país.

Tras su etapa como futbolista, Saucedo continuó vinculado al deporte, sumando experiencia de trabajo en el entorno de clubes profesionales y asumiendo responsabilidades de gestión y administración deportiva.

Entre sus antecedentes más destacados se encuentra su desempeño como Director Municipal de Deportes de Santa Cruz de la Sierra, función desde la cual participó en la planificación, coordinación y desarrollo de iniciativas deportivas para la ciudad.

Esta combinación de conocimientos adquiridos dentro de la cancha, en el fútbol profesional y en la administración deportiva representa un importante aporte para la nueva etapa de crecimiento de Sporting Santa Cruz.

IDENTIFICAR TALENTO Y GENERAR OPORTUNIDADES

En su nuevo rol como Secretario Técnico, Mauricio Saucedo tendrá entre sus principales responsabilidades la identificación, evaluación y reclutamiento de jóvenes futbolistas con talento y potencial de desarrollo, fortaleciendo los procesos de captación del club.

Su trabajo estará orientado a descubrir nuevos talentos, ampliar las redes de observación de jugadores y contribuir a que jóvenes de Santa Cruz y otras regiones de Bolivia puedan acceder a oportunidades de formación y desarrollo dentro de la estructura deportiva de Sporting Santa Cruz.

La institución busca consolidar un modelo de captación que combine el conocimiento y la experiencia de profesionales del fútbol con procesos de evaluación y seguimiento, permitiendo identificar jugadores con condiciones para desarrollarse y proyectarse hacia el fútbol profesional.

EXPERIENCIA Y PROFESIONALISMO PARA SEGUIR CRECIENDO

La incorporación de Saucedo responde a la visión de Sporting Santa Cruz de rodearse de profesionales capacitados, con experiencia y conocimiento del fútbol, capaces de contribuir al crecimiento institucional y a la formación de nuevas generaciones de futbolistas.

Rodrigo Marion, Presidente y Director Deportivo de Sporting Santa Cruz, destacó la importancia de esta incorporación:

“Estamos construyendo un club con una visión de largo plazo, donde el talento de nuestros jugadores debe estar acompañado por profesionales preparados, con experiencia y conocimiento del fútbol. La llegada de Mauricio representa un paso importante en ese camino. Su trayectoria, tanto dentro como fuera de la cancha, será fundamental para fortalecer nuestra capacidad de identificar y reclutar jóvenes talentos. En Sporting creemos que para formar grandes futbolistas, primero debemos construir una gran institución, y eso comienza por rodearnos de las personas correctas”.

UN PROYECTO QUE APUESTA POR LA EXCELENCIA

Sporting Santa Cruz continúa apostando por un modelo de gestión que combina infraestructura de primer nivel, formación integral, metodología de trabajo y, fundamentalmente, capital humano altamente capacitado.

La institución entiende que el desarrollo del fútbol boliviano requiere no solamente de mejores instalaciones y oportunidades de competencia, sino también de estructuras profesionales capaces de identificar, acompañar y potenciar el talento de sus jóvenes futbolistas.

Porque construir un gran club no depende solamente de formar buenos jugadores, sino también de contar con grandes profesionales que sepan descubrir su talento y acompañarlos en su desarrollo.

Con esta incorporación, Sporting Santa Cruz reafirma su compromiso de seguir elevando los estándares del fútbol formativo boliviano y de generar mayores oportunidades para que los jóvenes talentos, independientemente de su origen, puedan proyectarse hacia el fútbol profesional e internacional.