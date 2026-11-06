¡Se terminó una era! Portugal presenta su primera convocatoria sin Cristiano Ronaldo

La selección de Portugal comienza a escribir una nueva página de su historia sin su máximo referente. Este viernes 6 de noviembre, el entrenador Jorge Jesus dio a conocer la convocatoria para los próximos compromisos de la Liga de Naciones de la UEFA, una lista que tiene como principal novedad la ausencia de Cristiano Ronaldo.

Se trata de la primera nómina portuguesa sin el delantero en más de dos décadas, después de que el futbolista anunciara el jueves su retiro definitivo del combinado nacional. Portugal se enfrentará a Dinamarca el 14 de noviembre y a Gales el 17, en sus últimos encuentros de la fase de grupos.

La salida del capitán marca el cierre de una etapa que comenzó en agosto de 2003. Durante 23 años, Ronaldo acumuló 234 partidos y 146 goles, cifras que lo mantienen como el máximo goleador histórico del fútbol masculino a nivel de selecciones.

Una despedida después de más de dos décadas

El anuncio del atacante llegó mediante un mensaje en video, en el que comunicó que había llegado el momento de cerrar su ciclo con Portugal y devolver la camiseta que defendió durante tantos años.

Su decisión se produjo después de las diferencias que tuvo con Jorge Jesus durante la última concentración. En septiembre, Ronaldo dejó la delegación portuguesa tras no tener participación en uno de los encuentros y quedar fuera de los planes iniciales del entrenador para el siguiente compromiso.

Pese a esa situación, Jesus aseguró que esperaba contar nuevamente con el delantero. Durante la presentación de la convocatoria, reconoció que tenía la intención de llamarlo, pero señaló que debía respetar su decisión de retirarse.

Los títulos que deja Cristiano Ronaldo

El legado del futbolista también está marcado por los títulos que consiguió con su selección. Fue parte del equipo que conquistó la Eurocopa de 2016, el primer gran campeonato europeo de Portugal, y también levantó la Liga de Naciones de la UEFA.

Además de sus registros goleadores, disputó seis ediciones de la Copa del Mundo, desde Alemania 2006 hasta 2026.

Convocados de la selección de Portugal.

Tras su despedida, la Federación Portuguesa de Fútbol anunció que buscará rendirle homenaje por su trayectoria y aporte al combinado nacional. Sin embargo, todavía no se confirmó si el reconocimiento incluirá un partido de despedida.