Oruro: estudiante de 17 años fallece tras participar en una carrera pedestre

La celebración deportiva que reunió a corredores en la capital orureña tuvo un desenlace fatal. Kevin Vásquez Choque, de 17 años, falleció este sábado después de participar en la Media Maratón Internacional 21K, realizada en Oruro.

El estudiante, que pertenecía a la prepromoción del Colegio Nacional Mariscal Sucre Secundaria, presentó complicaciones físicas una vez finalizada la prueba. Su estado obligó a movilizar asistencia médica y posteriormente fue llevado al hospital General San Juan de Dios, donde se produjo su deceso.

La muerte del adolescente generó consternación en su entorno educativo. Desde la Gobernación de Oruro, Edgar Sánchez hizo público un mensaje de condolencia en el que lamentó la pérdida de un joven al que describió como ejemplar y expresó su acompañamiento a la familia y a sus compañeros.

El caso también abrió cuestionamientos dentro de la comunidad educativa. Padres de familia manifestaron su preocupación por la participación de los estudiantes en la carrera y solicitaron una explicación a las autoridades, debido a que, según uno de ellos, los jóvenes habrían asistido a la competición sin autorización de la unidad educativa.