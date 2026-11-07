Lara convoca a una reunión de emergencia a Ávila y Castro para resolver el conflicto legislativo

El vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia y presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Edmand Lara, convocó a una reunión de emergencia con los presidentes de las cámaras de Senadores y Diputados, Diego Ávila y Roberto Castro, con el propósito de coordinar el cierre de la gestión legislativa.

La reunión está programada para este sábado 7 de noviembre, a las 19:00, en el piso 12 del nuevo hemiciclo de la Asamblea Legislativa.

A través de un comunicado, la Vicepresidencia informó que también fueron invitados los jefes de bancada de todas las fuerzas políticas que integran la Asamblea Legislativa Plurinacional, con la finalidad de abordar la situación y buscar acuerdos.

La convocatoria se produce después de que la sesión legislativa del viernes fuera suspendida por falta de quórum, situación que impidió avanzar con las actividades previstas para el cierre de la gestión.

En el comunicado, Lara señaló que considera necesario establecer un espacio de diálogo entre las autoridades legislativas y las distintas fuerzas políticas para encontrar una salida institucional.

“Después de lo que pasó ayer, con la suspensión de la sesión por falta de quórum, creemos que lo más responsable es sentarnos a conversar. Mirarnos a la cara y buscar una salida institucional”, dice el documento.

Asimismo, el vicepresidente aseguró que se encuentra en el hemiciclo, preparado para presidir la sesión de clausura que fue reprogramada para este sábado.

“El país necesita que cerremos esta legislatura con orden y respetando la ley. El Vicepresidente ya está en el hemiciclo, listo para presidir la sesión de clausura reprogramada para hoy”, escribió.

Lara también expresó su expectativa de que las autoridades legislativas y los representantes de las diferentes bancadas acudan al encuentro con disposición de dialogar.