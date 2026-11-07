“Reformemos la justicia”: Velasco espera que autoridades actúen con visión y transparencia

La reciente destitución de fiscales, sumada a una serie de allanamientos en el marco de las investigaciones, llevó al gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, a exigir una reestructuración profunda en el sistema institucional.

“Estoy muy preocupado, lo dije ayer, es momento de un cambio, una reforma total; aprovechemos esta falta de justicia que ha habido, este crimen organizado dentro de la justicia”, aseveró la autoridad departamental al referirse a la situación actual.

El Gobernador enfatizó que el objetivo central de cualquier ajuste normativo debe ser devolverle la confianza y el servicio efectivo a la población boliviana.

“Esperemos que las nuevas autoridades puedan tener la capacidad de ejecutar su visión y de darnos transparencia, a final del día, todos estos organismos descentralizados son para el servicio de la gente”, sostuvo Velasco.

Para lograr transformaciones sostenibles, la autoridad planteó abrir el debate hacia un modelo de descentralización real en la selección de autoridades.

“Yo soy autonomista; considero que muchas instituciones públicas deberían ser denominadas por la Asamblea Legislativa Departamental; eso es autonomía”, dijo Velasco al adelantar el trabajo en normativas departamentales y nacionales.