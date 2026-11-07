Destituyen a la fiscal Delmy Guzmán tras presuntas irregularidades detectadas en el caso 'maletas'

La Fiscalía General del Estado resolvió destituir a la fiscal Delmy Guzmán tras detectar presuntas irregularidades en el caso de las 31 maletas ingresadas al país en noviembre de 2025 y abrirle un proceso interno por tratos crueles.

“Se están iniciando algunos procesos disciplinarios en función de algunas denuncias recibidas en relación a malos tratos recibidos y torturas de un ciudadano que por obvias razones no puedo identificarlo”, afirmó el fiscal departamental de Santa Cruz, Jimmy López.

La respuesta de la fiscal ante las acusaciones

Antes de su destitución, la funcionaria rechazó categóricamente los señalamientos de haber frenado las actuaciones jurisdiccionales en los operativos realizados.

“Nosotros tenemos los informes de la ejecución de los allanamientos, donde se informó a la autoridad jurisdiccional; entonces, no veo dónde es que nosotros hayamos obstaculizado esa investigación o ese allanamiento”, sostuvo Guzmán al aclarar que la causa inició por informes de inteligencia sobre armas y que “tal vez deben tener una información que no está completa, pero todo se realizó y se ejecutó”.

Acusaciones de obstaculización y nexos en la Fiscalía

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, aseveró que la exfiscal, quien ejercía en Cotoca y era persona de confianza del exfiscal general Roger Mariaca, interfirió en el avance del caso.

Sin embargo, Guzmán enfatizó que la emisión de órdenes de ingreso a inmuebles corresponde a los jueces y acotó que tras las intervenciones “se llamó a los organismos que son los pertinentes para investigar el tema de Felcn, ellos vinieron, tanto los señores policías como el señor fiscal asignado”.

Operativos en Santa Cruz y el caso Roma Argo

En las últimas horas, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y el Ministerio Público ejecutaron nuevos allanamientos en diversos puntos de la capital cruceña dentro del caso Roma Argo.

Entre los predios intervenidos por las fuerzas del orden destaca un inmueble ubicado en la zona El Fuerte, el cual pertenecería a la propia exfiscal Delmy Guzmán.

Testigos de la zona señalaron que la infraestructura de la propiedad era empleada de manera habitual para el alquiler de habitaciones a terceras personas.

Ante esta situación, los investigadores ingresaron a los ambientes privados con el objetivo de recabar documentación e indicios clave para el esclarecimiento del proceso.