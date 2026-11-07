¿Necesita comprar o vender dólares? Revise las cotizaciones de este sábado

El dólar en el mercado paralelo registra variaciones este sábado 7 de noviembre. Según el portal dolarboliviahoy.com, a mediodía la divisa estadounidense se cotizaba en Bs 11,95 para la compra y Bs 11,90 para la venta.

A primeras horas de la mañana, la misma plataforma reportaba otros valores: Bs 11,73 para la compra y Bs 11,93 para la venta. Estas cifras corresponden a horarios distintos y sirven como referencias de la jornada, no como una medición continua del mercado.

¿A cuánto está el dólar oficial en Bolivia?

El Banco Central de Bolivia (BCB) fijó para este sábado el Tipo de Cambio Oficial en Bs 11,81 por dólar estadounidense.

El viernes 6 de noviembre, la cotización oficial se situó en Bs 11,89. Esto representa una disminución de ocho centavos en la referencia oficial de un día a otro.

Desde finales de junio, el BCB aplica un esquema de tipo de cambio flexible, bajo el cual la cotización oficial del dólar puede registrar variaciones diarias.