Un automóvil irrumpió violentamente en un centro de estética ubicado en City Bell, Argentina, atropellando a cinco mujeres que se encontraban en el lugar, de acuerdo al reporte de Infobae. El vehículo era conducido por Francisco Roncoroni, de 85 años, un conocido exjuez de la Corte Suprema bonaerense que perdió el control de su coche por causas que aún se investigan.

El motorizado atravesó los ventanales de la entrada a pocos minutos de la hora de cierre y avanzó de lleno hasta el fondo del comercio. A pesar del fuerte impacto contra clientas y trabajadoras, milagrosamente todas las personas involucradas resultaron con lesiones menores y golpes leves.

Los daños materiales dentro de la estética resultaron de gran magnitud tras arrasar con cristales, mesas de trabajo y mobiliario diverso. El único mueble que permaneció intacto fue el mostrador de recepción gracias a que el vehículo pasó justo por un costado.

Efectivos del Comando de Patrullas de la zona acudieron de inmediato al lugar del siniestro para socorrer a las víctimas y resguardar la escena. Actualmente, la investigación sobre los daños causados por el choque se encuentra bajo el control de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 15 de La Plata.

Perfil del magistrado involucrado

Francisco Roncoroni cuenta con una extensa trayectoria en el ámbito judicial argentino, habiendo alcanzado el cargo de ministro de la Corte bonaerense en 2002 antes de su jubilación. Con una carrera que inició a fines de los años 60, el jurista se desempeñó como secretario, juez de primera instancia y camarista en distintos juzgados civiles.