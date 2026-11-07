Paz ratifica proyectos de integración con el nuevo Gobierno de Paraguay

El mandatario informó sobre su comunicación con Pedro Alliana y ratificó la voluntad de continuar la integración regional mediante URUPABOL.
07/11/2026 17:44
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A través de su cuenta de X, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, informó que se comunicó con su homólogo de Paraguay, Pedro Alliana, para reafirmar la amistad entre ambas naciones y la voluntad de continuar trabajando en proyectos de integración regional, conectividad y desarrollo.
Paz destacó la agenda compartida entre ambos países, con énfasis en el trabajo conjunto a través de URUPABOL.
El mensaje apunta a fortalecer las relaciones bilaterales y dar continuidad a los proyectos de integración entre Bolivia, Paraguay y Uruguay, en el marco de una agenda orientada al desarrollo y la conectividad regional.
“Me comuniqué con el presidente del Paraguay, Pedro Alliana. Reafirmamos la amistad de nuestras naciones y la firme voluntad de continuar el trabajo conjunto de integración regional a través de URUPABOL. Seguiremos avanzando con los proyectos de conectividad y desarrollo por el bienestar de nuestra gente. Bolivia y Paraguay tienen una agenda compartida y un horizonte próspero de trabajo por delante”, escribió el mandatario boliviano.
La comunicación se produjo después de que Pedro Alliana asumiera la Presidencia de Paraguay el viernes 6 de noviembre, tras la destitución de Santiago Peña mediante un juicio político en el Congreso paraguayo.
Alliana, quien ejercía como vicepresidente, completará el periodo presidencial hasta agosto de 2028.
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