Paz ratifica proyectos de integración con el nuevo Gobierno de Paraguay

A través de su cuenta de X, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, informó que se comunicó con su homólogo de Paraguay, Pedro Alliana, para reafirmar la amistad entre ambas naciones y la voluntad de continuar trabajando en proyectos de integración regional, conectividad y desarrollo.

Paz destacó la agenda compartida entre ambos países, con énfasis en el trabajo conjunto a través de URUPABOL.

El mensaje apunta a fortalecer las relaciones bilaterales y dar continuidad a los proyectos de integración entre Bolivia, Paraguay y Uruguay, en el marco de una agenda orientada al desarrollo y la conectividad regional.

“Me comuniqué con el presidente del Paraguay, Pedro Alliana. Reafirmamos la amistad de nuestras naciones y la firme voluntad de continuar el trabajo conjunto de integración regional a través de URUPABOL. Seguiremos avanzando con los proyectos de conectividad y desarrollo por el bienestar de nuestra gente. Bolivia y Paraguay tienen una agenda compartida y un horizonte próspero de trabajo por delante”, escribió el mandatario boliviano.

La comunicación se produjo después de que Pedro Alliana asumiera la Presidencia de Paraguay el viernes 6 de noviembre, tras la destitución de Santiago Peña mediante un juicio político en el Congreso paraguayo.

Alliana, quien ejercía como vicepresidente, completará el periodo presidencial hasta agosto de 2028.