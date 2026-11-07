Rodrigo Paz: "Yo me siento con Trump y mañana me siento con un gran amigo como es Lula"

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, defendió en una entrevista con EFE una "diplomacia pragmática", ya que "la ideología no da de comer", y resumió su política exterior con una frase muy explícita: "Yo me siento con Trump y mañana me siento con un gran amigo como es Lula".

"Brasil elige, Estados Unidos elige, nuestras naciones eligen y nosotros vamos a convivir con las decisiones que las naciones amigas asumen por sus pueblos", argumentó Paz en Madrid, donde ha participado esta semana en la XXX Cumbre Iberoamericana.

Paz cumple este domingo su primer año al frente de Bolivia marcado en lo exterior por su objetivo de sacar al país del aislamiento en el que considera que ha estado durante 20 años de gobiernos del izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS).

"El año pasado era nuestro bicentenario, no fue un solo presidente (...), hoy día estamos con la visita de presidentes de forma constante y nosotros visitando otros presidentes para generar alianzas, volver a comunicarnos y eso es muy necesario para las perspectivas de futuro", enfatizó.

En esa acción exterior, apuesta por "el sentido común" y por unas relaciones que favorezcan el "bien común" de los países y su crecimiento conjunto, aunque siempre con una línea roja, que haya democracia.

"Con países no democráticos nosotros no compartimos ese criterio", dijo Paz, hijo el expresidente boliviano Jaime Paz Zamora, al asegurar que aprendió el valor de la democracia en su infancia, marcada por "los exilios" que vivió su familia debido a la persecución política y sus vivencias en varios países donde hubo golpes de Estado, como Chile, Argentina o Perú.

No espera cambios tras vuelco demócrata en Estados Unidos

Paz no prevé que el vuelco político en Estados Unidos, donde los demócratas se han hecho con el control del Congreso y el Senado en las elecciones de medio mandato, "vaya a variar" la cooperación con EE.UU. "en la lucha contra el crimen organizado" y recalcó que los dos países comparten "una serie de necesidades conjuntas", sobre todo en materia de seguridad nacional.

También ve coincidencias en la relación con Chile, al compartir con el presidente chileno, José Antonio Kast, la necesidad de dejar de estar "enclaustrados mentalmente" para pasar "a una visión de desarrollo conjunto".

Sin dejar de lado la histórica reclamación boliviana de tener una salida al mar, apuesta por esa "diplomacia pragmática", que se ha traducido, por ejemplo, en una visita oficial de Estado de Kast a La Paz en octubre pasado, la primera de un presidente chileno a Bolivia en 71 años.

Un primer año centrado en "ordenar la casa"

Paz aseguró que este primer año de mandato ha estado centrado en "ordenar la casa" en lo económico, lo institucional y la lucha contra el crimen, aunque reconoció que "no es fácil" la transición de 20 años de gobiernos del MAS a "la visión de futuro" que quieren para el país.

"Cuando cae tu fiscal general vinculado al crimen organizado y está en investigación tu presidente del Tribunal Supremo de Justicia es que algo no está bien en la institucionalidad en su conjunto", dijo.

El mandatario hacía referencia a la detención y destitución del entonces fiscal general del Estado, Roger Mariaca, acusado por el Gobierno de liderar una organización criminal de protección al "narcoterrorismo", y la investigación al presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, quien anunció esta semana que abandonaba el país alegando que su vida y la de su familia "corren peligro".

Tras destacar la seguridad como "un tema central" de su gestión, el mandatario abogó por combatir el crimen organizado de forma transnacional, con el "Escudo de las Américas" impulsado por Trump y que integran también Argentina, Colombia, Perú, Chile o El Salvador, pero igualmente a través de la cooperación con países fronterizos.

"Si al entorno le va bien, a nosotros nos va bien, pero si a Bolivia también le va bien, le va a ir bien al entorno por el impacto de equilibrios y de seguridad que se requiere en la región. De igual manera en Iberoamérica. No se olviden de la conectividad del crimen organizado: sale de Bolivia, puede pasar por Brasil y llegar a España", explicó.

Impacto de los bloqueos

En estos doce meses, su Gobierno ha lidiado con una situación de crisis económica, falta de dólares y desabastecimiento de combustibles, a la que ha respondido con medidas como el paso a un régimen cambiario flexible, un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la retirada parcial de la subvención a los combustibles.

Ha tenido que hacer frente además a varios conflictos sociales en respuesta a esas reformas, entre ellos los bloqueos de carreteras en mayo y junio pasado, que causaron pérdidas por más de 3.000 millones de dólares.

"Está claro que los 53 días (que duraron los bloqueos) han tenido un impacto. Este año pensábamos tener aunque sea un pequeño crecimiento. Hubiera sido extraordinario", continuó Paz, que insistió en vincular esos bloqueos con "visiones del crimen organizado".

También lamentó la falta de inversiones necesarias "para mantener un crecimiento" por parte de los gobiernos anteriores.

Su Gobierno, explicó, está impulsando un proceso de usar ciertos recursos naturales "para apalancar la diversificación de la producción" y presentando leyes al Parlamento, como la de inversiones en minería, para ofrecer "nuevas reglas de juego" y un entorno seguro a los inversores internacionales. EFE