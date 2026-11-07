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Tres personas fueron aprehendidas tras el hallazgo de 38 paquetes de marihuana en Puerto Suárez

El operativo se realizó en el marco del plan “Frontera Segura 2.0". La intervención permitió el hallazgo de sustancias controladas en un vehículo y un inmueble.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

07/11/2026 17:39

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Foto: Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico.
Santa Cruz, Bolivia

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Efectivos de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) Puerto Quijarro aprehendieron a tres personas durante un operativo antidrogas desarrollado en el municipio de Puerto Suárez, departamento de Santa Cruz.

La intervención se realizó en cumplimiento del Plan de Operaciones “Frontera Segura 2.0 – Vecino Seguro”, mediante controles vehiculares establecidos en la zona.

Foto: Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico.

Durante los procedimientos, los efectivos identificaron 31 paquetes en un vehículo. Posteriormente, en un inmueble vinculado a uno de los involucrados, encontraron otros siete paquetes, haciendo un total de 38.

Las sustancias fueron sometidas a pruebas de campo, que dieron resultado positivo para marihuana.

Ante la flagrancia del hecho, tres personas fueron aprehendidas y puestas a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con las investigaciones.

Asimismo, como parte del operativo, se procedió al secuestro de una vivienda, un vehículo y dos teléfonos celulares, que serán considerados dentro de las investigaciones.


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