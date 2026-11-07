Tres personas fueron aprehendidas tras el hallazgo de 38 paquetes de marihuana en Puerto Suárez

Efectivos de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) Puerto Quijarro aprehendieron a tres personas durante un operativo antidrogas desarrollado en el municipio de Puerto Suárez, departamento de Santa Cruz.

La intervención se realizó en cumplimiento del Plan de Operaciones “Frontera Segura 2.0 – Vecino Seguro”, mediante controles vehiculares establecidos en la zona.

Foto: Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico.

Durante los procedimientos, los efectivos identificaron 31 paquetes en un vehículo. Posteriormente, en un inmueble vinculado a uno de los involucrados, encontraron otros siete paquetes, haciendo un total de 38.

Las sustancias fueron sometidas a pruebas de campo, que dieron resultado positivo para marihuana.

Ante la flagrancia del hecho, tres personas fueron aprehendidas y puestas a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con las investigaciones.

Asimismo, como parte del operativo, se procedió al secuestro de una vivienda, un vehículo y dos teléfonos celulares, que serán considerados dentro de las investigaciones.