Santa Cruz: asaltantes en motocicleta hieren de bala a un joven en la zona norte

La escalada de inseguridad ciudadana vuelve a sacudir a la capital cruceña luego de que un joven fuera gravemente herido de bala por dos antisociales encapuchados en las inmediaciones de la zona norte, cerca de la G77.

En medio de la profunda angustia por el estado de salud de su ser querido, un familiar de la víctima relató los momentos del violento suceso, señalando que “intentaron asaltarlo. Él se defendió y ahí fue cuando le dispararon. Actualmente se encuentra herido, grave y esperemos que salga de eso”.

Tras el fallido robo perpetrado por los delincuentes a bordo de una motocicleta, el afectado debió ser sometido a una intervención quirúrgica de alta complejidad debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Al respecto, la familiar del afectado lamentó la vulnerabilidad que impera en las calles y señaló que “son dos impactos de bala que recibió. Por el abdomen y casi compromete órganos”, precisando además que el joven se encuentra internado bajo pronóstico reservado.

La familia del hombre herido hizo un llamado a las instancias correspondientes para esclarecer el caso.

“Pedimos justicia, que se investiguen los hechos de forma correcta y se dé con las personas, con estos malvivientes”, sentenció la familiar, recordando que el violento ataque ocurrió cuando la víctima retornaba a su hogar tras realizar unas compras cotidianas.