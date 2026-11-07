Tras el secuestro de un adolescente en el municipio de Villa Tunari, la Fiscalía Departamental de Cochabamba indaga el contexto familiar y confirma que el progenitor del menor fue asesinado con anterioridad y tenía antecedentes por narcotráfico.

Las autoridades analizan la posible vinculación de este suceso con antiguas causas penales del padre del menor dentro de las pesquisas iniciales.

Sobre este punto, el fiscal departamental Eddy Ordóñez indicó que “tiene un antecedente vinculado a la ley 1008, aproximadamente hace un año o dos años atrás; todavía reitero, es un dato inicial, estamos en una investigación preliminar, por lo que vamos a confirmar en función del avance de las investigaciones los datos”.

La denuncia sentada por la madre de la víctima reveló la motivación económica detrás del rapto perpetrado en la zona tropical cochabambina.

En relación a esta exigencia, Ordóñez manifestó que “se tiene de la información inicial que ha informado la mamá que sí se ha solicitado un monto económico elevadísimo para poder entregar a este menor con vida; sin embargo, mayores detalles en función de los montos y circunstancias, no podemos brindar”.