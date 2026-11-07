Desde la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Quillacollo, en Cochabamba, se confirmó la aprehensión de la madrastra de Abigail, la niña de seis años encontrada sin vida en el río Chocaya.

La Fiscalía reportó que la niña no sufrió violencia, pero tuvo una broncoaspiración, por lo que se investiga al círculo cercano de la pequeña.

Entre profundas muestras de dolor, los restos de Abigail están siendo velados en la unidad educativa donde cursaba sus estudios en el sector sur del distrito 8 de El Paso.

En este escenario, la madre relató angustiada que es "un dolor muy grande para todos los vecinos", reflejando el impacto de la tragedia mientras desmintió acusaciones en su contra y cuestionó el actuar de la Defensoría respecto a la custodia.

Cuestionamientos al entorno paterno

Parientes de la madre expresaron su molestia y exigieron que se investigue a fondo el entorno del progenitor y su pareja, con quienes vivía la niña.

Ante el reclamo social, los vecinos y familiares exigen celeridad a las autoridades en las indagaciones para esclarecer las circunstancias exactas del hecho.

El Ministerio Público continúa con la toma de declaraciones a los allegados para determinar si existen responsabilidades penales sobre el deceso.

Mientras las pesquisas avanzan, la comunidad de El Paso permanece en constante vigilia para acompañar a la familia y exigir justicia.