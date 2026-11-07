Asamblea Legislativa inicia la sesión de clausura tras el fallido intento por falta de quórum

La sesión de clausura de la Asamblea Legislativa Plurinacional ya se encuentra en pleno desarrollo en la ciudad de La Paz, bajo la convocatoria oficial del vicepresidente y presidente del parlamento, Edmand Lara.

Desde horas antes del inicio fijado a las 14:00, senadores y diputados acudieron al recinto parlamentario, a pesar de que algunos legisladores habían anticipado su inasistencia aduciendo una previa convocatoria del Senado.

Antecedentes de la jornada previa

Este encuentro parlamentario se lleva a cabo tras la suspensión fallida de la vigésima sesión ordinaria programada originalmente para la mañana del viernes por falta de quórum.

En aquella ocasión, las ausencias en los curules obligaron a reprogramar la cita e instruir la aplicación de los descuentos salariales reglamentarios a los inasistentes.

Posteriormente a la suspensión declarada el viernes, las directivas de las cámaras de Senadores y Diputados solicitaron formalmente la reinstalación del debate y la presencia de la directiva principal.

A pesar de los llamados a retomar el trabajo legislativo en ese momento, el procedimiento no pudo concretarse según lo planificado por los parlamentarios presentes.

Informes de gestión pendientes

La sesión en curso busca resolver la presentación de los informes finales correspondientes a la gestión 2025-2026 de los titulares de ambas cámaras legislativas.

Este trámite institucional había quedado completamente paralizado hasta esta nueva sesión del plenario en el edificio parlamentario.