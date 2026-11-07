ABC despliega maquinaria pesada para atender emergencia en la ruta Cochabamba-Santa Cruz

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) ejecuta trabajos de emergencia en el sector de Corani, sobre la carretera nueva Cochabamba-Santa Cruz, debido a las intensas precipitaciones pluviales que provocaron afectaciones en la plataforma caminera.

Las intervenciones buscan restablecer la estabilidad de la vía y prevenir mayores daños ocasionados por las lluvias extraordinarias registradas en la zona. Para estas labores, la entidad estatal desplegó una excavadora hidráulica, tomando en cuenta las características geológicas y la compleja topografía del terreno.

Los trabajos se concentran en la reconformación del talud hasta alcanzar el nivel de la plataforma original. Además, se realizan tareas de relleno con material de préstamo, limpieza del cauce de la quebrada y despeje de los sistemas de alcantarillado.

La ABC también ejecuta trabajos de drenaje para facilitar la evacuación de las aguas pluviales y reducir la acumulación de humedad sobre la calzada, con el objetivo de evitar nuevos desprendimientos y daños de mayor magnitud.

La entidad informó que, en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, mantiene maquinaria y personal especializado en el sector para atender la emergencia y garantizar la estabilidad de este importante corredor interdepartamental.