¡Gran carrera del Puma andino! Héctor Garibay conquista el podio en la Media Maratón de Oruro

El atletismo boliviano tuvo un motivo para celebrar este sábado en Oruro. Héctor Garibay volvió a demostrar su calidad en las pruebas de fondo al quedarse con el tercer lugar de la Media Maratón Internacional 21K, una competencia que reunió a destacados corredores nacionales y del exterior.

El denominado «Puma andino» fue el mejor boliviano de la categoría Élite masculina y consiguió subir al podio en una prueba que tuvo protagonismo peruano en los primeros puestos. Jhon Andrés Atachagua Valverde se quedó con la victoria, mientras que su compatriota René Champi Huarca ocupó la segunda posición.

La competencia se desarrolló este sábado 7 de noviembre por las principales calles de la capital orureña, con llegada en la emblemática avenida Cívica. La jornada deportiva contó con la participación de atletas de diferentes nacionalidades y una bolsa de premios superior a los 25.000 dólares.

En la categoría Élite femenina, la peruana Luz Lizandra Arias Mayhua obtuvo el primer lugar, mientras que la boliviana Jhoselin Yessica Camargo consiguió la tercera posición.

Competidoras que lograron el podio en la premiación. Foto: Gobernación de Oruro.

Competidores que lograron el podio, en la premiación tras la competencia. Foto: Gobernación de Oruro.

La Media Maratón 21K «Oruro con Dignidad» busca consolidarse como una competencia de referencia internacional y proyectar a la capital orureña como escenario de grandes eventos del atletismo.