Un hombre resultó gravemente herido tras recibir dos impactos de bala durante un asalto registrado en el barrio La Pampita, en la zona norte de Santa Cruz. El ataque quedó registrado por cámaras de seguridad.

La víctima había salido de su domicilio para comprar productos de aseo personal. Cuando regresaba a su casa, fue interceptada por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta y portaban un arma de fuego.

En las imágenes se observa a la víctima caminando por la acera cuando uno de los delincuentes se aproxima para interceptarla e intentar robarle sus pertenencias. Sin embargo, el hombre se resiste y comienza un forcejeo con el antisocial para evitar el robo.

Durante el enfrentamiento, el delincuente saca un arma de fuego y dispara por primera vez contra la víctima, quien cae al suelo. Pese a estar herido, intenta levantarse nuevamente para escapar.

Sin embargo, el delicuente vuelve a dispararle, alcanzándolo por segunda vez. El hombre termina tendido sobre la acera, mientras el atacante corre hacia la motocicleta en la que lo esperaba su cómplice.

Tras cometer el violento atraco, ambos sujetos se dan a la fuga con rumbo desconocido. La víctima fue trasladada a una clínica privada, donde recibe atención médica.

Según información, los dos proyectiles impactaron en la zona del abdomen y estuvieron cerca de comprometer órganos. Además, tuvo que ser sometido a una cirugía que fue calificada como crítica por sus allegados.

"Intentaron asaltarlo, él se defendió y ahí fue cuando le dispararon. Actualmente se encuentra herido, grave y esperemos que salga de eso", relató un familiar.