Tragedia a días del certamen: Candidata al Miss Universo sufrió aparatoso accidente de auto

La representante de República Dominicana en el Miss Universo 2026, Melissa Núñez, sufrió un aparatoso accidente automovilístico la noche del viernes 6 de noviembre, cuando viajaba junto a Magali Febles, directora del certamen en su país, y el conductor del vehículo.

El automóvil terminó volcado tras impactar contra una estructura de cemento en una avenida de Santo Domingo.

La directora contó que, al mirar hacia la parte trasera del automóvil, encontró a Melissa inconsciente. Desesperada logró salir por el techo corredizo para pedir ayuda. Sin embargo, los ocupantes tenían dificultades para abandonar el vehículo debido a la posición en la que quedó.

Tras el accidente, Melissa Núñez, Magali Febles y el conductor fueron trasladados a un hospital, donde les practicaron tomografías y radiografías para descartar lesiones de gravedad.

Febles explicó que tanto ella como la candidata sufrieron golpes y llegaron a perder el conocimiento durante algunos momentos. Posteriormente, ambas recibieron el alta médica y regresaron a casa con medicamentos e indicaciones para su recuperación.

El accidente ocurrió días antes del viaje que Melissa tenía previsto realizar este domingo 8 de noviembre a Puerto Rico, donde debía incorporarse a las actividades previas del Miss Universo 2026.

La edición número 75 de Miss Universo se celebrará el próximo 24 de noviembre.