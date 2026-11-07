Lo que debía ser una jornada de fútbol y camaradería terminó en tragedia en la ciudad de Salta, Argentina, luego de que uno de los participantes sufriera una descompensación tras recibir un pelotazo en el pecho.

El episodio ocurrió en un predio deportivo ubicado sobre la calle Ibazeta al 900. Según el relato de los presentes, el hombre, de 72 años, recibió el impacto mientras se disputaba el encuentro. Poco después comenzó a sentirse mal y decidió sentarse a un costado de la cancha.

Sin embargo, instantes más tarde se desvaneció y quedó inconsciente. Sus compañeros advirtieron que no respiraba, por lo que solicitaron asistencia médica e iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Cuando llegaron los efectivos policiales, el hombre estaba acompañado por otros jugadores. Durante la asistencia inicial logró recuperar una leve respiración y posteriormente fue atendido por personal del Sistema de Atención Médica para Emergencias y Catástrofes (SAMEC).

Debido a la gravedad de su estado, fue trasladado en código rojo al Hospital San Bernardo. No obstante, los médicos confirmaron su fallecimiento al ingresar a la guardia.

De acuerdo con el informe policial, la causa de muerte fue un paro cardiorrespiratorio.