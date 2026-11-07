Buscaba construir una piscina y encontró una fortuna de oro enterrada

Un habitante del municipio de Neuville sur Saône, en la región central de Francia, vivió una escena propia de la ficción al encontrar una fortuna valorada en 800 mil dólares mientras realizaba excavaciones en su vivienda.

El propietario pretendía construir una piscina para disfrutar del verano, pero sus herramientas chocaron contra una bolsa enterrada que resguardaba cinco lingotes y múltiples monedas de oro en perfecto estado.

Tras el sorpresivo descubrimiento, el ciudadano notificó de inmediato a la Dirección Regional de Asuntos Culturales para verificar la procedencia de los metales valiosos.

La entidad descartó que se tratara de un patrimonio arqueológico del Estado, por lo que las leyes locales autorizaron al dueño del terreno a conservar la totalidad del botín hallado.

Un origen envuelto en la incertidumbre

Las pericias policiales posteriores determinaron que el oro había sido adquirido de manera legal y fundido hace aproximadamente dos décadas en una compañía cercana a Lyon.

Pese a confirmarse la legalidad de la compra, el misterio sobre quién ocultó los valiosos lingotes permanece sin resolver debido al fallecimiento del anterior dueño del inmueble.