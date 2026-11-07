Detienen al cantante de Ke Personajes tras agredir a un policía

El cantante argentino Emanuel Noir, vocalista de la popular agrupación de cumbia Ke Personajes, fue detenido la mañana de este sábado en la ciudad de Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos. La aprehensión ocurrió alrededor de las 5:45 cuando el artista intentó ingresar a un casino que ya había cerrado sus puertas y reaccionó con agresión ante el personal del lugar.

El referente musical atacó físicamente a un policía de 40 años que realizaba labores de seguridad en el establecimiento e intentaba frenar su paso. El efectivo sufrió severas heridas y cortes notorios en el rostro, los cuales habrían sido provocados por los vistosos anillos que el intérprete llevaba puestos.

Ante la alteración del músico y de un acompañante de 29 años identificado como Nicolás Gómez, las fuerzas de seguridad aplicaron la fuerza mínima e indispensable para lograr la aprehensión de ambos. La justicia argentina actuó de inmediato a través del fiscal auxiliar Juan Pablo Gile, quien ordenó el traslado del músico a la Comisaría Primera por los delitos de resistencia a la autoridad y lesiones.

El arresto de Noir impacta a sus seguidores en Bolivia y toda la región sudamericana, donde la banda goza de un éxito masivo. Esta no es la primera vez que la conducta eufórica del intérprete genera preocupación en su entorno y en la opinión pública internacional.

Las sombras en la trayectoria del cumbiero

Nacido en 1989 en un entorno vulnerable de Entre Ríos, el cumbiero atravesó una infancia compleja marcada por las carencias económicas y la ausencia paterna. En recientes declaraciones a medios de su país, el músico relató que desde muy joven se vio expuesto a entornos complicados y al consumo de sustancias controladas.

Su trayectoria personal estuvo al borde del colapso durante varios años debido a episodios de depresión grave e intentos de quitarse la vida. Tras tocar fondo en 2020 a raíz de alucinaciones y paranoia, el artista logró internarse en un centro de rehabilitación en Santa Fe para intentar reestructurar su vida.