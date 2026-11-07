Américo es condenado por violencia intrafamiliar; usará tobillera electrónica

El cantante chileno Domingo Vega Urzúa, conocido artísticamente como Américo, fue condenado en el Juzgado de Garantía de San Javier tras admitir su responsabilidad en hechos de violencia intrafamiliar contra su expareja, la actriz argentina Yamila Reyna, de acuerdo al reporte del portal La Tercera.

Durante el juicio simplificado, el intérprete leyó un manifiesto donde afirmó: “Quiero pedir públicamente disculpas a Yamila Reyna por los hechos ocurridos con fecha 8 de febrero del 2026. Esos hechos ocurrieron y asumo íntegramente mi responsabilidad por ellos. Quiero expresar que fueron cometidos en un momento de ofuscación sin un motivo o causa imputable a Yamila, puesto que durante la relación sentimental que mantuvimos no hubo hechos que puedan motivar una reacción de esta manera”.

El dictamen judicial estableció para el artista la pena de reclusión parcial domiciliaria diurna bajo monitoreo con tobillera electrónica durante 100 días, sustituyendo la privación de libertad por lesiones menos graves y daños simples. Asimismo, el fallo le prohíbe comunicarse o acercarse a la víctima por seis meses, sumado al pago de una multa de 11 UTM (equivalente a aproximadamente $us. 820,69) y la obligación de cumplir dos años de tratamiento terapéutico para el control de impulsos.

Declaraciones tras la audiencia

A la salida del tribunal, el cantante abordó brevemente a los medios de comunicación manifestando su postura sobre la resolución.

Respecto a lo sucedido, Américo sostuvo frente a los periodistas: “Nadie aquí queda conforme, nadie gana. Es más, desde el comienzo todos pierden. Aquí todos pierden”.

Durante la cobertura periodística en las afueras del recinto judicial, el artista mantuvo un intercambio de palabras con el periodista Gino Costa al ser cuestionado sobre las consecuencias de la agresión.

Ante las preguntas del comunicador, el músico reaccionó señalando: “Gino, ¿por qué no te sacas un poco el traje de amigo de ella? Yo estoy hablando tranquilamente”.

Por su parte, la actriz afectada entregó su testimonio ante los medios locales tras conocerse el veredicto definitivo.

Al evaluar el desarrollo del proceso legal, Yamila Reyna declaró: “A mí lo que me importa de esto es que por fin se terminó esta pesadilla (...) estoy conforme porque fueron meses de mucha agonía”.

Detalles del acuerdo penal

La contraparte explicó que el dictamen representa una tranquilidad personal al determinar la responsabilidad penal del imputado en los hechos denunciados. Finalmente, la actriz reveló el alcance de su intervención en la pena impuesta al cantante: “Lo importante de esto es que es una sentencia condenatoria, hay alguien que sí cometió un delito y se está condenando por ello, y eso a mí me da tranquilidad”.