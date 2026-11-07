¿Por qué detuvieron al cantante de Ke Personajes y hasta cuándo seguirá en prisión?

Emanuel Noir, el reconocido cantante de 37 años y líder de la banda Ke Personajes, fue detenido la mañana de este sábado en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, tras protagonizar un violento altercado, según reportó el medio Clarín.

El artista agredió con los anillos que llevaba puestos a un efectivo policial que le impidió ingresar a un casino por encontrarse cerrado, provocándole cortes en el rostro al agente.

Tras el ataque, el músico fue trasladado inmediatamente a la Comisaría Primera por los presuntos delitos de resistencia a la autoridad y lesiones graves.

El fiscal a cargo de la causa, Pablo Gile, informó oficialmente que el intérprete permanecerá alojado en la sede policial hasta el martes, cuando se evaluarán las nuevas medidas procesales.

Antecedentes judiciales y un cambio de vida

El artista entrerriano, famoso por éxitos musicales como Ojitos Rojos y Pobre Corazón, ya había sido arrestado en 2023 por una pelea callejera en la misma localidad. En aquella oportunidad, Noir intentó atacar a un hombre con una manopla en estado de ebriedad, siendo excarcelado horas después tras ser imputado.

El intérprete reveló en una entrevista el peso fundamental de las creencias en sus momentos más oscuros.

"Yo creo que el peor momento es cuando uno duda de su fe. Cuando uno se acorrala mentalmente es porque claramente la fe no está teniendo el peso que tiene que tener...", comenzó expresando el vocalista.

El cantante continuó profundizando sobre la transformación interior que experimentó para salir del contexto de violencia en el que creció.

“Por ende, no todos creen sin ver. Muchos se basan en otras cosas. Yo, cuando volví a creer y a entender por dónde venía la mano, salí del barro”, concluyó, con tono reflexivo.

Antes de alcanzar la fama masiva en la industria musical, Noir se desempeñó durante años como trabajador de la construcción en su provincia natal.

"Somos de Entre Ríos, un lugar de pollos y cítricos. Vinimos a Buenos Aires, pedimos permiso, nos dejamos abofetear millones de veces, le llenamos el bolsillo a cientos de personas, y aun así nos mantuvimos firmes, serenos y educados para saber muy bien qué somos, dónde estamos parados. También para entender que cortamos muchísimos más tickets que bandas de sectores socioculturalmente más homologados", indicó el vocalista de Ke Personajes.