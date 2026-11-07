(Foto) Así quedó el policía golpeado por el vocalista de Ke Personajes

El reconocido cantante Emanuel Noir, líder de la agrupación Ke Personajes, fue detenido en la ciudad argentina de Concepción del Uruguay tras protagonizar una violenta agresión contra un efectivo policial que le impidió el ingreso a un casino cerrado, de acuerdo al medio TN.

El lamentable episodio se desató en horas de la madrugada cuando el artista, molesto por la negativa del personal de seguridad, arremetió a golpes contra el agente que cumplía funciones adicionales en el establecimiento nocturno.

Lesiones graves y detención preventiva

Como producto de los golpes propinados, el efectivo policial de la fuerza local sufrió heridas cortantes de consideración en la zona del rostro debido a los pesados anillos que el intérprete llevaba puestos en sus manos.

Tras el altercado, el músico fue trasladado de inmediato a la Comisaría Primera de la jurisdicción, donde permanece alojado a disposición de la justicia mientras se instruyen los cargos correspondientes por resistencia a la autoridad.

Ante el inminente fin de semana largo, el fiscal a cargo de la investigación dispuso que el vocalista continúe privado de su libertad en la sede policial hasta las próximas audiencias programadas para los días siguientes.

En las inmediaciones de la dependencia oficial, familiares directos del artista se hicieron presentes para aguardar novedades sobre el futuro procesal del referente tropical argentino.

El contraste con el éxito musical

Este grave incidente policial ocurre en un momento de plena expansión artística para la banda argentina, la cual ha recorrido diversos escenarios internacionales y anunciado presentaciones masivas en países de la región.

Mientras el grupo proyecta nuevos hitos en su carrera musical, la situación judicial de su principal figura desvía momentáneamente la atención hacia los tribunales de la provincia de Entre Ríos.