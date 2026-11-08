Estas son las carreteras con restricciones y desvíos en Bolivia este domingo

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó sobre restricciones vehiculares y trabajos en diferentes tramos de la Red Vial Fundamental (RVF), según su reporte de transitabilidad de este domingo 8 de noviembre, emitido a las 07:30.

El informe contempla puntos de circulación con desvíos y restricciones en carreteras de los departamentos de Tarija, Chuquisaca, Santa Cruz y La Paz.

¿Qué carreteras tienen restricciones y desvíos?

Santa Cruz

En el tramo San Lorenzo–Salinas se mantiene una restricción para vehículos pesados y medianos. Los motorizados livianos pueden circular, pero deben hacerlo con precaución.

La Paz

La ABC reportó dos sectores con restricciones vehiculares:

Puente Chaco–Puente Villa: de lunes a sábado, la circulación está restringida de 08:00 a 12:00 y de 13:30 a 18:00. Los domingos y feriados, la restricción rige de 08:00 a 13:30.

Unduavi–Puente Chaco: en el sector Yerbani, la restricción se aplica de 07:00 a 11:00 y de 15:00 a 19:00.

Tarija

En el tramo La Central–San Antonio se permite la circulación con desvíos. La restricción de lunes a sábado contempla los siguientes horarios:

07:00 a 10:00

10:30 a 12:00

14:00 a 16:00

16:30 a 18:00

Chuquisaca

En el sector Cruce Taperillas–Límite Santa Cruz se realizan trabajos en el sector Muela del Diablo, en Muyupampa. La circulación está habilitada mediante un desvío.

¿Dónde consultar el estado de las carreteras?

La ABC recomendó a los conductores mantenerse informados sobre las condiciones de circulación antes de emprender un viaje por la Red Vial Fundamental.

Para consultar el reporte actualizado, la población puede ingresar al portal oficial: https://transitabilidad.abc.gob.bo.

También está habilitado el número de WhatsApp 71219232 para reportar emergencias y solicitar información.

La entidad trabaja junto al Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda para informar sobre el estado de las carreteras del país.