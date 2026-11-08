Investigan la muerte de un joven de 23 años en un local clandestino de La Paz

La muerte de un joven de 23 años al interior de un local clandestino en La Paz es investigada por las autoridades. La víctima fue identificada como Luis Sarabia, quien trabajaba como guardia de seguridad en el establecimiento.

Su familia cuestiona las circunstancias de su fallecimiento y exige justicia, luego de conocer que otras dos mujeres también murieron en el mismo lugar.

Edmundo Ziuck, familiar del joven, contó que acudió al lugar alrededor de las 10:00 de la mañana, preocupado porque no lograba comunicarse con él.

Al llegar, se encontró con la noticia de que Sarabia había sido trasladado al Hospital Obrero, pero llegó sin signos vitales.

“Me llama mucho la atención que, siendo un chico que no toma, siendo un chico que vino a trabajar de seguridad, haya muerto”, manifestó Ziuck, quien aseguró que el joven era una persona tranquila y que cumplía funciones en el establecimiento de jueves a sábado.

El familiar también expresó sus dudas sobre las condiciones del inmueble y señaló que, según la información que recibió, el lugar contaba con tres ambientes.

Asimismo, indicó que en el establecimiento se registró la muerte de otras dos mujeres, por lo que considera necesario esclarecer qué ocurrió.

La familia espera los resultados de la autopsia médico-legal para conocer las causas de la muerte y determinar las circunstancias en las que fallecieron las otras dos personas.