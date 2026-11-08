Lara busca destrabar el conflicto legislativo con reunión este domingo

La sesión de clausura de la gestión legislativa 2025-2026 no pudo realizarse este sábado debido a la falta de quórum en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Ante esta situación, el vicepresidente del Estado y presidente nato del Legislativo, Edmand Lara, convocó a una reunión de emergencia con los presidentes de las cámaras de Diputados y Senadores para intentar solucionar el conflicto.

Lara informó que la reunión convocada para esta jornada no pudo concretarse debido a la ausencia del presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro, y del presidente del Senado, Diego Ávila. Sin embargo, señaló que ambos se comunicaron posteriormente y confirmaron su asistencia para este domingo a las 09:00.

El vicepresidente manifestó que espera alcanzar un acuerdo que permita cerrar la gestión legislativa 2025 y dar paso a la nueva legislatura 2026-2027, respetando la Constitución Política del Estado y los reglamentos de la Asamblea.

Durante sus declaraciones, Lara también cuestionó que Ávila haya ejercido la Presidencia de la ALP el 6 de noviembre de 2026 sin que, según argumenta, existiera una suplencia legalmente habilitada.

"Mi persona es el presidente de la Asamblea. La única forma en que Diego Ávila asuma la presidencia de la Asamblea es que yo no esté presente en el país", afirmó.

Asimismo, cuestionó que se intente responder a una presunta ilegalidad con otra y pidió respetar el marco constitucional para encontrar una salida al conflicto.

Finalmente, reiteró la convocatoria a los presidentes de ambas cámaras para este domingo a las 09:00, con la expectativa de alcanzar una solución mediante el diálogo y concretar el cierre de la gestión legislativa y la apertura del nuevo periodo.