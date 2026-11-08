Clausuran boliches en la zona de La Colorada por funcionar sin autorización

La Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra intensificó los operativos de control en la denominada zona roja del barrio La Colorada, donde decenas de locales fueron intervenidos por funcionar sin licencia para el expendio de bebidas alcohólicas.

El secretario municipal de Seguridad Ciudadana, Paulo César Viruez, informó que los controles se desarrollan de manera coordinada con las subalcaldías y están dirigidos a los sectores identificados como críticos.

La autoridad detalló que durante la jornada anterior se intervinieron 47 establecimientos en el sector comprendido entre el quinto anillo y la radial 13, hacia el mercado Primavera. Este sábado, otros 10 locales estaban siendo intervenidos y clausurados.

Viruez también señaló que los propietarios que no cuenten con autorización deberán enfrentar sanciones económicas. Además, advirtió que quienes rompan los precintos de clausura serán denunciados.

“Lo que hacemos es el informe legal correspondiente para iniciar acciones y lo que corresponde es retirar todos los enseres que tienen que ver con heladeras, cervezas y rocolas”, manifestó.

Los operativos también buscan controlar la presencia de menores de edad y extranjeros en estos establecimientos, según explicó el secretario.

Las intervenciones continuaban durante la noche de este sábado en el tramo entre la radial 13 y la avenida Santos Dumont, en el barrio La Colorada, donde varios comerciantes bajaron sus persianas ante la llegada de los funcionarios municipales.