Día del Peatón: estas son las actividades programadas para este domingo

Santa Cruz de la Sierra vivirá este domingo 8 de noviembre una nueva jornada del Día del Peatón y del Ciclista, con diferentes actividades deportivas y recreativas para promover la actividad física.

La programación comenzará en inmediaciones del Cristo Redentor, donde desde las 06:30 se realizará el precalentamiento para la carrera pedestre, prevista para las 07:00.

Posteriormente, a las 09:00, se dará inicio a una bicicleteada que tendrá como destino el Parque Urbano, ubicado en el segundo anillo.

En el Parque Urbano se desarrollarán otras actividades, entre ellas sesiones de zumba, crossfit y diferentes propuestas recreativas con el apoyo de un gimnasio.

Para garantizar la seguridad de los participantes, el Organismo Operativo de Tránsito acompañará la jornada y realizará cortes en las diferentes intersecciones del recorrido entre el Cristo Redentor y el Parque Urbano.

Desde la organización informaron que el desplazamiento se realizará únicamente por el carril central, mientras que los carriles de ambos extremos permanecerán habilitados para la circulación vehicular. Asimismo, se contará con resguardo policial durante las actividades.

La ciudadanía está invitada a sumarse a esta jornada deportiva y recreativa, que busca incentivar el uso de espacios públicos y promover hábitos saludables en la capital cruceña.