¡Llegó el día! Blooming y Oriente juegan en el clásico cruceño: hora, alineaciones y dónde verlo

¡Llegó la hora de la verdad! Blooming y Oriente Petrolero protagonizarán una nueva edición del clásico cruceño, un encuentro que promete emociones, intensidad y mucha rivalidad. El compromiso se disputará desde las 19:30 en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera.

La Academia llega motivada después de vencer por 2-1 a Real Tomayapo en Tarija, resultado que le permitió cortar una racha de nueve partidos sin conocer la victoria. Con 31 puntos, el equipo celeste buscará aprovechar el impulso anímico para quedarse con los tres puntos.

Por su parte, Oriente Petrolero ocupa el quinto lugar con 38 unidades. El Refinero viene de empatar 1-1 frente a Aurora por el campeonato local, aunque sufrió un duro golpe tras quedar eliminado de la Copa Bolivia con una goleada de 5-1 ante Nacional Potosí. Ahora intentará recuperarse ante su tradicional rival.

En cuanto a las posibles alineaciones, Blooming podría presentar a Gustavo Almada; Eduardo Justiniano, Julio Vila, Eduardo Álvarez y compañía en defensa; Richard Spenhay, Matías Abisab, Guilmar Centella y Roberto Hinojosa en el mediocampo, con César Menacho en ataque. Oriente Petrolero tendría como posibles titulares a Joel Bernal; Mizael, Francisco López, Jairo Velasco y Dico Roca; Jorge Lovera, José Flores y Omar Siles; Leonard Vaca, Nabil Nacif y Joffre Escobar.

El encuentro contará con el arbitraje de Javier Revollo, mientras que Gaad Flores estará a cargo del VAR. Red Uno, a través de su página web, realizará el minuto a minuto del emocionante duelo por la fecha 25 del fútbol boliviano, con las principales incidencias, goles y todos los detalles de una nueva edición del clásico cruceño.

Con seis fechas por disputarse, ambos equipos tienen mucho en juego. Blooming quiere escalar posiciones y Oriente busca consolidarse en la parte alta de la tabla, pero esta vez hay algo más importante: el orgullo de quedarse con Santa Cruz.